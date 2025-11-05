Pre Cosquín 2025 en Esquel: Última semana de inscripción y peña con Yamila Cafrune

l municipio de Esquel, a través de la Subsecretaría de Cultura, se prepara para ser nuevamente sede del Pre Cosquín 2025 los días 21 y 22 de noviembre en el Gimnasio Municipal. La jornada definirá a los representantes de la región que competirán en el prestigioso festival cordobés, y se complementará con una gran Peña Folclórica Municipal que contará con la presencia de destacadas figuras nacionales.

La subsecretaria de Cultura de Esquel, Sonia Baliente, confirmó la información y realizó una "última llamada" a los artistas: la inscripción para cantores y bailarines de Esquel y de toda la región del país permanecerá abierta solo hasta el 12 de noviembre.

Jurados de Trayectoria para Evaluar Talentos

Para garantizar el alto nivel de la competencia, el municipio convocó a jurados de gran trayectoria y reconocimiento nacional e internacional:

Jurado de Música: Yamila Cafrune Pachi Herrera (Jujuy) Daniela Azás (ganadora de Pre Cosquín).

Jurado de Danzas: Silvia Zerbini (La Rioja) Mónica Díaz (General Roca) Rodolfo González (Caleta Olivia).



Peña Folclórica de Lujo por el Día de la Música

Aprovechando la presencia de las figuras nacionales, se organizó una Peña Folclórica Municipal la noche del 22 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Música.

El cartel artístico de la Peña será encabezado por las mismas figuras que integran el jurado: Yamila Cafrune, Pachi Herrera y Daniela Azás. A ellos se sumarán los talentos locales Quebracho y Agustín Acuipil de Esquel.

Las entradas anticipadas para la Peña tendrán un costo de $3.000 pesos y se pondrán a la venta a partir del 10 de noviembre en las oficinas de la Subsecretaría de Cultura, ubicadas en Belgrano 330.

Cómo Inscribirse

Los cantores y bailarines interesados en participar en el Pre Cosquín tienen hasta el 12 de noviembre. Deben descargar y completar la planilla de inscripción de forma virtual y enviarla por correo electrónico a coordinacioncultura@yahoo.com.ar. La planilla y el reglamento están disponibles en la bio de las redes de Cultura Esquel, o en el enlace acortado: https://acortar.link/PreCosquinEsquel2025.