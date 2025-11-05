“Se quedó sin frenos”: El dramático accidente de un remis con turistas

Un importante operativo de emergencia se desplegó en la tarde del martes en Villa Turismo, El Bolsón, luego de que un remis con turistas de Catriel perdiera el control y chocara contra un árbol en calle Los Ñires, al pie del cerro Piltriquitrón.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30 horas y dejó cinco personas heridas, una de ellas trasladada de urgencia al hospital.

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, brindó detalles del operativo:

“El llamado ingresó alrededor de las 18:30 por un accidente vehicular. Al llegar al lugar, la unidad de rescate se encontró con un remis que, aparentemente, bajaba desde el Piltri y se habría quedado sin frenos. Realizó maniobras complicadas, saltó una cuneta y terminó impactando contra un árbol”, explicó.

Trabajo en zona compleja

El vehículo transportaba cinco pasajeros mayores de edad, oriundos de Catriel, junto al chofer del remis, residente de El Bolsón.

“Todos presentaban heridas de distinta consideración. Una persona fue trasladada de urgencia al hospital local, mientras que el resto recibió atención en el lugar”, indicó Navarro.

El jefe bomberil remarcó el trabajo articulado entre Bomberos Voluntarios, Policía, Hospital y personal de Tránsito, y agregó que se despachó una segunda unidad de apoyo debido al número de personas involucradas.

Asistieron también a un turista por crisis nerviosa

Navarro señaló además que el grupo accidentado descendía junto a otro vehículo de turistas, no implicado directamente en el siniestro, aunque uno de sus ocupantes fue trasladado al hospital por una crisis nerviosa y una enfermedad de base.

“Fue necesario asistir también a esa persona, afectada por el impacto emocional del hecho”, comentó el jefe de Bomberos.

O.P.