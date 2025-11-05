Brutal intento de femicidio: su ex subió con el auto a la vereda y la atropelló frente a un bar

Una joven fue atropellada por un auto mientras estaba sentada frente a un bar. Fuentes policiales confirmaron que fue víctima de un intento de femicidio en manos de su expareja. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La joven de 26 años se encontraba sentada frente a un bar en la ciudad de Lupionópolis, en Brasil, al momento del ataque. Las cámaras del lugar captaron el momento en que un vehículo que conducía su ex subió a la vereda y la atropelló. Según reveló la Policía Militar (PM), el hombre habría realizado el acto intencionalmente.

Según reveló su hermana a medios locales, pese al brutal impacto del auto, afortunadamente solo sufrió una fisura en el coxis. "Está un poco afectada psicológicamente. Me dice 'cierro los ojos y veo la escena'", contó. Según un reporte de RPC , filial de TV Globo en Paraná, el conductor es Alex Pizarro, de 40 años.

Según los informes policiales, la acción fue premeditada, luego de que ella decidiera ponerle fin de la relación. Desde el Hospital São Rafael de Rolândia, indicaron a través de un comunicado que fue evaluada por el equipo médico, que solicitó las siguientes pruebas de imagen: tomografía computarizada (TC) de cráneo, columna cervical, tórax, abdomen, columna lumbar, columna toráxica y pelvis.

Los exámenes revelaron una fractura en la región del cócix. El caso fue evaluado por el equipo de traumatología, que indicó el traslado a un hospital de tercer nivel a través del Sistema Central de Gestión de Camas. De igual manera, se sospecha que podría perder la movilidad de las piernas debido a la gravedad de las lesiones.

Respecto al agresor, se conoció que tras el atropello el auto dejó de funcionar y escapó a pie quedando prófugo tras el hecho. La PM fue alertada e inició las investigaciones en la región. Las fuerzas de seguridad se han movilizado para localizar al sospechoso, quien será acusado de intento de femicidio.