21°
21° 14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 05 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
05 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"Si no le importó el perro de ella, le van a tener que importar los perros ajenos"

La tutora denunciada por maltrato en el caso “Pepón” deberá cumplir 60 horas de trabajo en Fauna Urbana. Giacobone destacó que la medida sienta un precedente y busca fomentar la empatía hacia los animales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Patricia Giacobone, responsable del área de Fauna Urbana, dialogó con Red43 sobre el acuerdo conciliatorio en el caso "Pepón". 

 

"Tras la denuncia realizada, el día de ayer a las 8:00 hs, tuvimos la audiencia final en la que se llegó a un acuerdo de 60 horas de trabajo acá en el área por parte de la tutora a quien se le había hecho la denuncia por maltrato animal. Tiene que hacer las tareas que nosotros hacemos, de 7:00 a 8:30 hs, o de 17:00 a 18:30 hs, durante un plazo máximo de 3 meses", detalló respecto al acuerdo. 

 

La resolución dictaminó que la tutora denunciada deberá cumplir 60 horas de trabajo en Fauna Urbana, pero además: "Ahora tiene que traer un seguro de que cualquier cosa que le pase en el área, no somos responsables nosotros porque acá hay animales y estamos continuamente con el riesgo". Entre las tareas que se realizan en este espacio, y que también tendrá que realizar la denunciada, se encuentran sacar a pasear a los perros y limpiar el predio. 

 

Giacobone destacó que esta medida sienta un precedente tanto en Esquel como en la provincia porque: "Son esos casos de crueldad animal que dejan un mensaje de que la población tiene que cuidarse porque nosotros estamos actuando". Y agregó que, desde Fauna Urbana, también se acciona con multas a los tutores de perros que andan vagando por las calles: "No hay perros sin dueño, hay perros con tutores irresponsables". 

 

"Tenemos otros 2 casos pendientes, que todavía no sabemos cuál va a ser la condena, pero los animales ya están a cargo nuestro, y fueron adoptados, felizmente", comentó. 

 

Además, Giacobone remarcó: "Esto es un centro de Zoonosis y recibimos únicamente perros que son entregados por la justicia o que son un caso especial porque estamos teniendo la problemática de que la gente se muda de casa, no se los aceptan y vienen a traerlos acá. Yo no los puedo recibir porque estaríamos ejerciendo nosotros maltrato animal acá adentro. Tenemos cupo de animales para el bienestar de ellos, sino estaríamos infringiendo nosotros la ley. 

 

Finalmente, reconoció que la condena propuesta para el caso "Pepón" es ideal: "Yo prefiero esta condena, que sea acá, que yo vea, y que empiece a ser empática con los animales porque, en este caso, si no le importó el perro de ella, le van a tener que importar los perros ajenos, los que tenemos acá". 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Se quedó sin frenos”: El dramático accidente de un remis con turistas
2
 "Si no le importó el perro de ella, le van a tener que importar los perros ajenos"
3
 Combaten un incendio a 4 km de Cerro Cóndor: La cabeza del fuego avanza contra el río
4
 Brutal intento de femicidio: su ex subió con el auto a la vereda y la atropelló frente a un bar
5
 Un juez se negó al control de alcoholemia y lanzó una amenaza: “Los voy a dejar sin trabajo”
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
3
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
4
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
5
 Luciana Avilés corresponsal de C5N calificó la experiencia como "10 de 10"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -