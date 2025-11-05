"Si no le importó el perro de ella, le van a tener que importar los perros ajenos"

Patricia Giacobone, responsable del área de Fauna Urbana, dialogó con Red43 sobre el acuerdo conciliatorio en el caso "Pepón".

"Tras la denuncia realizada, el día de ayer a las 8:00 hs, tuvimos la audiencia final en la que se llegó a un acuerdo de 60 horas de trabajo acá en el área por parte de la tutora a quien se le había hecho la denuncia por maltrato animal. Tiene que hacer las tareas que nosotros hacemos, de 7:00 a 8:30 hs, o de 17:00 a 18:30 hs, durante un plazo máximo de 3 meses", detalló respecto al acuerdo.

La resolución dictaminó que la tutora denunciada deberá cumplir 60 horas de trabajo en Fauna Urbana, pero además: "Ahora tiene que traer un seguro de que cualquier cosa que le pase en el área, no somos responsables nosotros porque acá hay animales y estamos continuamente con el riesgo". Entre las tareas que se realizan en este espacio, y que también tendrá que realizar la denunciada, se encuentran sacar a pasear a los perros y limpiar el predio.

Giacobone destacó que esta medida sienta un precedente tanto en Esquel como en la provincia porque: "Son esos casos de crueldad animal que dejan un mensaje de que la población tiene que cuidarse porque nosotros estamos actuando". Y agregó que, desde Fauna Urbana, también se acciona con multas a los tutores de perros que andan vagando por las calles: "No hay perros sin dueño, hay perros con tutores irresponsables".

"Tenemos otros 2 casos pendientes, que todavía no sabemos cuál va a ser la condena, pero los animales ya están a cargo nuestro, y fueron adoptados, felizmente", comentó.

Además, Giacobone remarcó: "Esto es un centro de Zoonosis y recibimos únicamente perros que son entregados por la justicia o que son un caso especial porque estamos teniendo la problemática de que la gente se muda de casa, no se los aceptan y vienen a traerlos acá. Yo no los puedo recibir porque estaríamos ejerciendo nosotros maltrato animal acá adentro. Tenemos cupo de animales para el bienestar de ellos, sino estaríamos infringiendo nosotros la ley.

Finalmente, reconoció que la condena propuesta para el caso "Pepón" es ideal: "Yo prefiero esta condena, que sea acá, que yo vea, y que empiece a ser empática con los animales porque, en este caso, si no le importó el perro de ella, le van a tener que importar los perros ajenos, los que tenemos acá".

