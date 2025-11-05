Trevelin: Comenzó una nueva edición del Taller de Orientación Laboral

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Unidad de Empleo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social —a cargo de la Sra. Sandra Muñoz—, dio inicio este lunes 3 de noviembre a una nueva edición del Taller de Orientación Laboral (TOL), una propuesta destinada a jóvenes que buscan fortalecer sus herramientas para ingresar al mundo del trabajo.

El espacio, dictado por la Lic. Mariana Aillapán, tiene como objetivo acompañar a los participantes en la construcción de su proyecto ocupacional, promoviendo la autoconfianza, la toma de decisiones y el desarrollo de habilidades clave para su empleabilidad. A través de dinámicas grupales y actividades prácticas, los jóvenes reflexionan sobre sus intereses, fortalezas y objetivos, al tiempo que aprenden sobre temas como la elaboración del currículum vitae, la preparación para entrevistas laborales y la planificación de trayectorias educativas y formativas.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social destacaron el alto interés que genera esta propuesta, ya que el taller alcanzó rápidamente el cupo completo. En ese sentido, informaron que una nueva edición del TOL se realizará en el mes de marzo, invitando a quienes deseen participar a acercarse a la Unidad de Empleo para obtener más información e inscribirse con anticipación.

“La generación de estos espacios es fundamental para acompañar a nuestros jóvenes en su camino hacia la inserción laboral y la igualdad de oportunidades. Apostamos a la capacitación, al aprendizaje continuo y al desarrollo local como pilares para construir un futuro con más oportunidades para todos”, expresaron desde la Secretaría.

