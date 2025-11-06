20°
Jueves 06 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Torres planifica con Paso de Indios infraestructura y desarrollo para conectar el interior provincial

El gobernador se reunió con Héctor Méndez para evaluar obras, programas y planificar 2026. Se profundizará el trabajo con los jefes comunales y se fortalecerá la presencia estatal para "seguir conectando a cada ciudad, comuna y pueblo".
El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó una nueva mesa de trabajo con el intendente de Paso de Indios, Héctor Méndez, como parte de la agenda de planificación que el mandatario desarrolla con las comunas del interior.

 

El encuentro se realizó este miércoles en la Casa de Gobierno. Allí, el titular del Ejecutivo provincial y el jefe comunal evaluaron el avance de obras de infraestructura, planes y programas de gestión que se están implementando en la localidad.

 

Asimismo, se definieron los objetivos prioritarios previstos para la última etapa de este año y el inicio del 2026. Ambos revisaron las acciones llevadas a cabo en áreas clave como salud, educación e infraestructura, a través de los distintos ministerios y secretarías.

 

Conectando localidades y fortaleciendo la gestión

Al finalizar la reunión, Torres ratificó el compromiso de su administración con el trabajo territorial: "No solo vamos a profundizar el trabajo con los intendentes, que son un canal directo con la ciudadanía, sino que también vamos a fortalecer la presencia del Estado para seguir conectando a cada ciudad, comuna y pueblo de la provincia", afirmó.

 

El Gobernador enfatizó que la articulación con los jefes comunales es esencial para la recuperación de la provincia. "Es el eslabón más fuerte de una cadena que se fortalece cada vez que logramos dar un paso más. Vamos a continuar acompañando a cada ciudadano mediante un trabajo articulado con los intendentes, fijando prioridades de acuerdo a la necesidad y realidad de cada comunidad", concluyó.

 

 

 

E.B.W. 

 

