Jueves 06 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Caza furtiva: Detienen a un conductor con carne de guanaco en bolsas de consorcio

La carne fue hallada en bolsas de consorcio en el baúl del Renault Duster. Se decomisaron lomos, pulpa de paleta y pulpas de cuarto.
Personal de la Comisaría Distrito Dolavon, dependiente de la Unidad Regional Trelew, interceptó esta mañana un vehículo en la Ruta Nacional N° 25 que transportaba una gran cantidad de carne de guanaco, infringiendo la Ley de Flora y Fauna.

 

 

El hecho ocurrió a las 8:20 horas de hoy, cuando efectivos policiales que patrullaban la zona observaron un vehículo Renault Duster de color blanco que circulaba con la parte trasera visiblemente baja.

 

 

Al detener la marcha del rodado, los efectivos notaron manchas hemáticas (de sangre) en la parte trasera. El conductor se identificó y manifestó estar transportando carne de guanaco, abriendo el baúl donde se encontraron varias bolsas de consorcio con carne en su interior.

 

 

Decomiso y Destrucción de la Carne

 

El vehículo fue escoltado a la dependencia policial, donde se procedió al secuestro del material. En total, se decomisaron 54 cortes pertenecientes a la especie Lama Guanicoe:

 

 

  • 18 lomos de guanaco

     

  • 18 pulpa de paleta

     

  • 18 pulpas de cuarto

     

 

Se dio intervención al Director de Flora y Fauna, Sr. Fernando Bersano, quien dispuso la notificación de la infracción al conductor, el secuestro y la destrucción total de la carne decomisada.

 

 

F.P

 

