Caza furtiva: Detienen a un conductor con carne de guanaco en bolsas de consorcio

Personal de la Comisaría Distrito Dolavon, dependiente de la Unidad Regional Trelew, interceptó esta mañana un vehículo en la Ruta Nacional N° 25 que transportaba una gran cantidad de carne de guanaco, infringiendo la Ley de Flora y Fauna.

El hecho ocurrió a las 8:20 horas de hoy, cuando efectivos policiales que patrullaban la zona observaron un vehículo Renault Duster de color blanco que circulaba con la parte trasera visiblemente baja.

Al detener la marcha del rodado, los efectivos notaron manchas hemáticas (de sangre) en la parte trasera. El conductor se identificó y manifestó estar transportando carne de guanaco, abriendo el baúl donde se encontraron varias bolsas de consorcio con carne en su interior.

Decomiso y Destrucción de la Carne

El vehículo fue escoltado a la dependencia policial, donde se procedió al secuestro del material. En total, se decomisaron 54 cortes pertenecientes a la especie Lama Guanicoe:

18 lomos de guanaco

18 pulpa de paleta

18 pulpas de cuarto

Se dio intervención al Director de Flora y Fauna, Sr. Fernando Bersano, quien dispuso la notificación de la infracción al conductor, el secuestro y la destrucción total de la carne decomisada.

F.P