Jueves 06 de Noviembre de 2025
06 de Noviembre de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

“Son unos bolu…”, el maltrato de una docente a sus alumnos que provocó la ira de los padres

Ocurrió con chicos de sexto grado de una escuela de Ushuaia. Indignó además la respuesta de la dirección del establecimiento: “Es una chica nueva, a la que todavía la falta pasta”. 
Por Redacción Red43

La comunidad educativa de la Escuela N°24 vive momentos de profunda indignación y angustia tras conocerse una grave denuncia por maltrato verbal hacia alumnos de 6° grado, presuntamente ejercido por una docente auxiliar identificada con el nombre de MIrta

 

El hecho ocurrió el pasado 31 de octubre por la tarde, cuando madres y padres comenzaron a recibir mensajes desesperados de sus hijos, alertando sobre los malos tratos que estaban sufriendo. “Cuando llegamos a la escuela, todos los nenes estaban en un ataque de llanto. La señorita Mirta no solo los trató mal, sino que los chicos mismos reconocen que les grita constantemente”, relataron las familias.

 

Según los testimonios, la docente habría reaccionado con violencia verbal durante una actividad en el jardín del establecimiento, lanzando frases como: “Qué insoportables que son”, “no sé cómo llegaron a sexto grado” y “son unos boludos”.

 

Los alumnos —visiblemente alterados— fueron contenidos por sus familias, quienes denunciaron que la dirección minimizó el hecho al justificar que “es una chica nueva, a la que todavía le falta pasta”.

 

La respuesta institucional generó aún más malestar entre las familias, que este miércoles decidieron presentarse ante el Ministerio de Educación para exigir una investigación inmediata y sanciones ejemplares.

 

“No es la primera vez que pasa algo así. En esta escuela hay docentes con sumarios abiertos y situaciones que se repiten sin control. El Ministerio mira para otro lado”, sostuvieron.

 

Además, los padres informaron que la directora del establecimiento continúa bajo sumario, y que la vicedirectora —quien atendió el reclamo— acaba de reincorporarse tras un proceso disciplinario.

 

Las familias ya presentaron una nota formal con las denuncias y relataron los hechos con detalle, remarcando que “en la escuela no solo se enseñan contenidos, sino valores de respeto y convivencia”.

 

Por el momento, no hubo ningún pronunciamiento oficial del Ministerio de Educación ni de la supervisión escolar, mientras los padres exigen que se tomen medidas urgentes para proteger a los estudiantes y garantizar un ambiente educativo seguro.

 

Este nuevo episodio vuelve a exponer la falta de control, acompañamiento y gestión por parte del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, que acumula denuncias sin resolver en distintos establecimientos de Ushuaia.

 

Fuente: Crónicas Fueguinas

 




 

 

 

