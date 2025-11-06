La Embajadora de la Fiesta de la Flor se maravilla con Trevelin

Candela Díaz López, la flamante embajadora de la Fiesta Nacional de la Flor de Escobar (Buenos Aires), concluyó su visita a Trevelin, destacando el potencial turístico y la calidez de la comunidad. La joven se encuentra realizando su primer viaje oficial en el rol de embajadora, con el objetivo de promocionar su fiesta y su ciudad, y a la vez, empaparse de las tradiciones y atractivos de la provincia de Chubut.

El "Jardín de la Provincia" y el Impacto del Paisaje

Candela Díaz López se mostró "más que encantada con todo lo que vi acá, que es el jardín de la provincia".

La embajadora destacó especialmente la belleza del paisaje local:

Campo de Tulipanes: "Pude recorrer el campo de tulipanes que la verdad que es maravillada, parece un cuento de hadas y la verdad que tiene su peso".

Atractivos Históricos y Naturales: Pudo conocer las cascadas, las "hermosas" viñas de Nant y Fall, y el Molino Harinero.

Además de los recorridos, la embajadora resaltó la importancia de la historia galesa y sus costumbres.

Un Rol con Enfoque en el Productor

Con menos de un mes en el cargo, Candela se mostró como una "embajadora en mayúscula" y una persona muy interesada en su rol. Su misión es transmitir y difundir la Fiesta Nacional de la Flor, que se realiza en Escobar la última semana de septiembre o la primera de octubre.

La joven hizo hincapié en la importancia de enaltecer el trabajo de los floricultores.

"Tener ese brillo y enaltecer el trabajo de los productores, de los agricultores, de los floricultores me parece muy valioso. Si bien nosotros, por ejemplo, los tulipanes podemos disfrutar un mes, se trabaja todo el año para que se pueda disfrutar".

Invitación al Turismo

La embajadora extendió la invitación a los chubutenses a conocer su fiesta, que es una exposición de flores de todas partes del país, e invitó a conocer Escobar como un destino turístico con atractivos como un jardín japonés, ideal para "descontracturar" de la ciudad de Buenos Aires.

Candela se despidió agradeciendo la calidez: "Se nota que Trevelin es un pueblo muy acogedor, que resalta por el amor, la calidez de la gente, así que agradecerles a eso también".

F.P