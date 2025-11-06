Un padre sin consuelo: fue a visitar a su hija estudiante y la encontró muerta

Una joven de 23 años, estudiante de medicina fue hallada sin vida en su vivienda de la ciudad de Cipolletti. El cuerpo fue encontrado por su padre, quien había llegado al lugar junto al propietario del inmueble. La intención del hombre era visitarla ya que se encontraba en planes de estudio.

El hallazgo ocurrió en una vivienda de Calle Maipú. Según fuentes del caso, personal policial y de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y preservar la escena.

La joven, oriunda de Chichinales, al noreste de Río Negro, se encontraba cursando sus estudios universitarios desde hace tres años. De acuerdo con el testimonio de su padre, atravesaba desde hace tiempo un cuadro depresivo. Por eso decidió viajar para acompañarla ante este cuadro. El cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense de General Roca para realizar los estudios de rigor.