Jueves 06 de Noviembre de 2025
06 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Ritmos globales, historias locales: "SOUTHSIDE 4EVER" Un himno urbano con corazón Patagónico

El disco de 12 tracks ya está disponible y fusiona el sonido global con la esencia de la Comarca. El despliegue visual de MonoBrk busca ser una crónica auténtica del sur argentino.
La escena musical patagónica celebra el lanzamiento de "SOUTHSIDE 4EVER", el nuevo álbum de Boker Brk. Este trabajo discográfico marca un punto alto en la producción local al consolidar una potente fusión de ritmos e influencias sonoras globales con la esencia cruda y las vivencias de la Comarca Andina.

 

 

El álbum está compuesto por 12 canciones y su lanzamiento viene acompañado de un ambicioso despliegue audiovisual: seis de los tracks tienen videoclips propios, mientras que las demás canciones comparten un mismo visualizer. Todos estos visuales buscan capturar la cotidianidad y los rincones auténticos de Esquel y la zona, ofreciendo una crónica visual de sus calles y la vida en la cordillera

 

 

Colaboraciones y Productores: El sonido de la Comarca 

 

Aunque el álbum es un proyecto solista de Boker Brk, cuenta con el acompañamiento musical y la producción de Black Rose, un grupo del cual Boker es integrante junto a TysanTei, Casteyano y MonoBrk.

 

 

 

El álbum es un esfuerzo colectivo que integra a talentos clave de la región, demostrando la rica escena colaborativa que existe:

 

 

  • Colaboradores Vocales: Participan, Tysan, Tei, Casteyano Dhela, petrikovvv, Gasti, y HONKER.

     

  • Producción Visual: MonoBrk estuvo a cargo de la realización de los videos y visuales del álbum.

     

  • Procedencia: La mayoría de los artistas involucrados son oriundos de Esquel, con petrikovvv representando el talento emergente de Trevelin.

     

 

El alcance de los artistas se extiende más allá de la Patagonia. Músicos como Tysan, Casteyano y Honker se encuentran actualmente en Buenos Aires, donde desarrollan sus carreras musicales y realizan shows, simbolizando un puente entre la inspiración patagónica y la escena musical urbana más grande del país.

 

 

El álbum ya está disponible en las plataformas digitales.

 

 

Spotify:  https://open.spotify.com/intl-es/album/7ngeyptVEVYAKvX8cgEpDs?si=roFTPoCgTmSdLwpIRh_AJQ

 

 

