Viernes 07 de Noviembre de 2025
Conflicto de Tierras: Detallan la acusación por el ingreso a un campo en Gualjaina

La Fiscalía argumenta que los acusados dañaron un candado, cámaras y sustrajeron una motosierra y amoladora. El conflicto, según un imputado, es "de naturaleza política".
La Justicia Penal de Esquel formalizó la investigación contra cuatro personas detenidas el jueves pasado por el presunto delito de usurpación y robo en despoblado y en banda en un campo de Gualjaina. El juez penal a cargo declaró legal la detención y, aunque dejó claro que el conflicto de tierras debe resolverse en otras instancias, ordenó la prohibición de acercamiento e ingreso de los imputados al predio rural por el plazo de seis meses.

 

 

El procedimiento policial que derivó en la causa ocurrió a raíz de una denuncia por usurpación.

 

 

Usurpación y Robo Agravado

 

El procurador de fiscalía, Ismael Cerda, solicitó la apertura de la investigación penal, la cual tendrá un plazo de seis meses.

 

 

La Fiscalía sostiene que los imputados ingresaron al establecimiento rural con violencia, dañando un candado y las cámaras de seguridad del predio, y con sus rostros cubiertos.

 

 

Además de la usurpación, se investiga un robo:

 

 

  • La Fiscalía sostuvo que, una vez dentro, los acusados forzaron la puerta de un depósito y sustrajeron una motosierra y una amoladora inalámbrica.

     

  • El delito fue calificado provisoriamente como robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, debido al lugar del hecho y la cantidad de personas involucradas.

     

 

La Defensa: Reivindicación Territorial Mapuche

 

El Dr. Luis Virgilio Sánchez, abogado defensor de los cuatro imputados, rechazó las acusaciones de robo, señalando que los elementos faltantes no fueron encontrados al momento de la aprehensión.

 

 

El argumento central de la defensa fue que la acción se enmarca en una disputa de naturaleza territorial y comunitaria Mapuche. El abogado mencionó la existencia de denuncias previas de los imputados por fraude y venta ilegal de tierras y sostuvo que no hubo clandestinidad, sino un acto de "reivindicación territorial" que había sido notificado al organismo competente.

 

 

Medidas Judiciales y Devolución de Vehículo

 

El juez penal avaló el procedimiento y formalizó la investigación, pero sostuvo que las cuestiones de propiedad deben resolverse en los fueros civil o administrativo.

 

 

  • Restitución Provisoria: Se ordenó la restitución inmediata de la posesión del inmueble al propietario, aunque se aclaró que esta es una medida provisoria.

     

  • Restricción de Acercamiento: Los cuatro imputados tienen prohibido acercarse o ingresar al establecimiento rural por un plazo de seis meses.

     

  • Vehículo Secuestrado: Se ordenó la devolución de la camioneta secuestrada a su titular (una imputada), en carácter de depositaria judicial, con la restricción de que no podrá venderla o transferirla.

     

 

El Conflicto es Político, no Penal

 

Al cierre de la audiencia, uno de los imputados hizo uso de la palabra como representante Mapuche, refutando las acusaciones de robo y violencia.

 

 

Sostuvo que el conflicto de tierras es de naturaleza política y debe resolverse a través del diálogo con las máximas autoridades, no en la justicia penal. El imputado insistió en que su presencia buscó legitimar la reivindicación territorial y actuar como conexión con el INAI, concluyendo que las tierras en disputa son territorio comunitario Mapuche reconocido.

 

 

F.P

 

