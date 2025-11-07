13°
Viernes 07 de Noviembre de 2025
07 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Tierras privadas: La Policía del Chubut actúa con determinación en la recuperación de predios

El operativo contó con el apoyo de Guardia de Infantería y la Unidad Regional Esquel.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut, a través de la Policía provincial, ejecutó un exitoso operativo que permitió la recuperación inmediata de un establecimiento rural en Gualjaina que había sido usurpado. La rápida y efectiva intervención policial resultó en la detención de cuatro personas, quienes quedaron formalmente imputadas ante la Justicia.

 

 

El Ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, destacó la firmeza del accionar policial, recordando que la Ley Procesal vigente permite y exige el desalojo inmediato en este tipo de casos.

 

 

Secuestros e Imputaciones por Robo Agravado

 

El dispositivo de seguridad, que contó con el apoyo de la Guardia de Infantería, la División Canes de Trevelin y unidades locales bajo la supervisión del comisario mayor Hugo Melipil, se activó tras la denuncia del administrador del predio en la tarde del jueves 6.

 

La Fiscalía, a cargo de Ismael Cerda, imputó a los detenidos por los delitos de usurpación y robo doblemente calificado por haber sido cometido en despoblado y en banda.

 

  • Los allanamientos posteriores, ordenados por el juez Ricardo Rolón, permitieron el secuestro de un vehículo, documentación, teléfonos celulares y tarjetas de crédito, material clave para la investigación.

     

 

El Marco de la Disputa y las Restricciones Judiciales

 

Tras la detención, las autoridades verificaron que dos de las personas aprehendidas tienen antecedentes por participar en distintas modalidades delictivas en la zona, incluyendo previas usurpaciones de tierras privadas.

 

 

Aunque al ser interceptados, dos de los infractores manifestaron que el campo les pertenecía por ser "tierras ancestrales", las autoridades judiciales destacaron la "enérgica y efectiva reacción" de la Policía del Chubut, la cual procedió a la detención y restitución inmediata de la propiedad al damnificado.

 

 

Los detenidos se presentaron a la audiencia de control de detención este viernes y quedaron en libertad, pero sujetos a restricciones judiciales.

 

 

F.P

 

