13°
18° 13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 07 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
07 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

7 de Noviembre: Por qué hoy se celebra el Día del Periodista Deportivo en Argentina

La jornada coincide con el Día del Canillita. La profesión ha evolucionado para incluir la crítica, la investigación y nuevas voces.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cada 7 de noviembre, el país se une para homenajear a los profesionales de la prensa que dedican su pasión y rigor a contar la emoción del deporte. Hoy se celebra el Día Nacional del Periodista Deportivo, una fecha que tiene sus raíces en la historia de la comunicación nacional.

 

 

Esta conmemoración se estableció oficialmente durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas, realizado en 1938.

 

 

El Nacimiento de la Asociación y la Jerarquización de la Profesión

 

La elección de la fecha está íntimamente ligada a la fundación de una entidad clave para la actividad:

 

 

  • En 1938, un grupo de profesionales fundó la Asociación de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.

     

  • El objetivo de esta asociación fue jerarquizar la actividad, promover la capacitación y fortalecer la ética profesional dentro de la prensa especializada.

     

 

Aunque otras fuentes señalan el año 1941 para la creación de dicha entidad, el consenso histórico sitúa al 7 de noviembre como el día para reconocer a quienes traducen en palabras las hazañas, sacrificios y pasiones de los atletas.

 

 

La Doble Conmemoración: Periodistas y Canillitas

 

El 7 de noviembre comparte protagonismo con otra efeméride del mundo de la prensa: el Día del Canillita.

 

 

  • Esta coincidencia histórica celebra el vínculo inseparable que existía entre la prensa deportiva, sus medios gráficos y los repartidores de diarios y revistas, quienes eran cruciales para llevar las crónicas y resultados al público.

     

 

Evolución y Mirada Crítica

 

Con el paso del tiempo, el periodismo deportivo dejó de ser solo la narración de resultados. Hoy, el rol del periodista deportivo es clave para:

 

  • Contextualizar los hechos.

     

  • Aportar una mirada crítica a los fenómenos del deporte, desde el negocio del espectáculo hasta temas sociales como el dopaje o la violencia en los estadios.

     

  • Impulsar la inclusión: En las últimas décadas, la incorporación de la mujer a un ámbito históricamente masculino ha sido uno de los cambios más significativos, aportando diversidad de voces y enfoques.

     

 

En su día, se honra el trabajo incansable y el compromiso con la verdad y la pasión que acompañaron las grandes gestas de la historia deportiva nacional.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tierras privadas: La Policía del Chubut actúa con determinación en la recuperación de predios
2
 Compró el terreno de un hombre muerto, hizo un pozo en el fondo y encontró lingotes de oro
3
 La foto que le salvó la vida a una joven que estuvo más de 40 horas desaparecida
4
 Conflicto de Tierras: Detallan la acusación por el ingreso a un campo en Gualjaina
5
 Trabajar en el paraíso: Buscan personal para la temporada 2026 en Puerto Patriada
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -