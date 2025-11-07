7 de Noviembre: Por qué hoy se celebra el Día del Periodista Deportivo en Argentina

Cada 7 de noviembre, el país se une para homenajear a los profesionales de la prensa que dedican su pasión y rigor a contar la emoción del deporte. Hoy se celebra el Día Nacional del Periodista Deportivo, una fecha que tiene sus raíces en la historia de la comunicación nacional.

Esta conmemoración se estableció oficialmente durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas, realizado en 1938.

El Nacimiento de la Asociación y la Jerarquización de la Profesión

La elección de la fecha está íntimamente ligada a la fundación de una entidad clave para la actividad:

En 1938, un grupo de profesionales fundó la Asociación de Periodistas Deportivos de Buenos Aires .

El objetivo de esta asociación fue jerarquizar la actividad, promover la capacitación y fortalecer la ética profesional dentro de la prensa especializada.

Aunque otras fuentes señalan el año 1941 para la creación de dicha entidad, el consenso histórico sitúa al 7 de noviembre como el día para reconocer a quienes traducen en palabras las hazañas, sacrificios y pasiones de los atletas.

La Doble Conmemoración: Periodistas y Canillitas

El 7 de noviembre comparte protagonismo con otra efeméride del mundo de la prensa: el Día del Canillita.

Esta coincidencia histórica celebra el vínculo inseparable que existía entre la prensa deportiva, sus medios gráficos y los repartidores de diarios y revistas, quienes eran cruciales para llevar las crónicas y resultados al público.

Evolución y Mirada Crítica

Con el paso del tiempo, el periodismo deportivo dejó de ser solo la narración de resultados. Hoy, el rol del periodista deportivo es clave para:

Contextualizar los hechos .

Aportar una mirada crítica a los fenómenos del deporte, desde el negocio del espectáculo hasta temas sociales como el dopaje o la violencia en los estadios.

Impulsar la inclusión: En las últimas décadas, la incorporación de la mujer a un ámbito históricamente masculino ha sido uno de los cambios más significativos, aportando diversidad de voces y enfoques.

En su día, se honra el trabajo incansable y el compromiso con la verdad y la pasión que acompañaron las grandes gestas de la historia deportiva nacional.