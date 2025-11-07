13°
18° 13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 07 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
07 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Día de la Tradición: El 10 de Noviembre no es Feriado Nacional; ¿Habrá asueto?

La fecha conmemora el nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con la llegada de noviembre, una de las preguntas más comunes es si el Día de la Tradición, que se celebra cada 10 de noviembre, generará un nuevo fin de semana largo para todo el país.

 

 

La respuesta oficial es que el 10 de noviembre no es un feriado nacional. Por lo tanto, para la mayoría de los trabajadores y empresas, el próximo lunes será una jornada hábil normal.

 

 

¿Por qué se celebra?

 

El Día de la Tradición conmemora el nacimiento de José Hernández (1834-1886), el autor de la obra cumbre de la literatura gauchesca, "El gaucho Martín Fierro". Esta efeméride, establecida por la Ley Nacional 21.154, busca reafirmar las costumbres y la identidad criolla de Argentina.

 

 

Asuetos Locales y el Próximo Feriado Nacional

 

Aunque la norma general no establece un descanso obligatorio, es importante considerar dos puntos:

 

 

  1. Asuetos Locales: Algunas localidades o municipios sí pueden decretar asueto o feriado administrativo local, especialmente en zonas con fuerte arraigo de la tradición, como es el caso de algunas ciudades de la Provincia de Buenos Aires.

     

  2. Próximo Feriado Largo: El próximo fin de semana extralargo en el calendario nacional se dará a finales de noviembre, con motivo del Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre).

     

 

En resumen, a pesar de las celebraciones culturales y escolares, el lunes 10 de noviembre no es un feriado que otorgue un fin de semana largo a nivel nacional.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tierras privadas: La Policía del Chubut actúa con determinación en la recuperación de predios
2
 Compró el terreno de un hombre muerto, hizo un pozo en el fondo y encontró lingotes de oro
3
 La foto que le salvó la vida a una joven que estuvo más de 40 horas desaparecida
4
 Conflicto de Tierras: Detallan la acusación por el ingreso a un campo en Gualjaina
5
 Trabajar en el paraíso: Buscan personal para la temporada 2026 en Puerto Patriada
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -