Día de la Tradición: El 10 de Noviembre no es Feriado Nacional; ¿Habrá asueto?

Con la llegada de noviembre, una de las preguntas más comunes es si el Día de la Tradición, que se celebra cada 10 de noviembre, generará un nuevo fin de semana largo para todo el país.

La respuesta oficial es que el 10 de noviembre no es un feriado nacional. Por lo tanto, para la mayoría de los trabajadores y empresas, el próximo lunes será una jornada hábil normal.

¿Por qué se celebra?

El Día de la Tradición conmemora el nacimiento de José Hernández (1834-1886), el autor de la obra cumbre de la literatura gauchesca, "El gaucho Martín Fierro". Esta efeméride, establecida por la Ley Nacional 21.154, busca reafirmar las costumbres y la identidad criolla de Argentina.

Asuetos Locales y el Próximo Feriado Nacional

Aunque la norma general no establece un descanso obligatorio, es importante considerar dos puntos:

Asuetos Locales: Algunas localidades o municipios sí pueden decretar asueto o feriado administrativo local, especialmente en zonas con fuerte arraigo de la tradición, como es el caso de algunas ciudades de la Provincia de Buenos Aires. Próximo Feriado Largo: El próximo fin de semana extralargo en el calendario nacional se dará a finales de noviembre, con motivo del Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre).

En resumen, a pesar de las celebraciones culturales y escolares, el lunes 10 de noviembre no es un feriado que otorgue un fin de semana largo a nivel nacional.

