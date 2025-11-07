11°
Viernes 07 de Noviembre de 2025
07 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Compró el terreno de un hombre muerto, hizo un pozo en el fondo y encontró lingotes de oro

También monedas, todo valuado en 800 mil dólares. Estaba construyendo una pileta de natación cuando descubrió el tesoro. Denunció el hecho, pero le dieron la mejor noticia.
Un hombre estaba haciendo un pozo en el patio de su casa para construir una pileta, cuando encontró una bolsa que contenía varios lingotes y monedas de oro, que equivalían a unos 800 mil dólares. El hallazgo ocurrió en mayo en Neuville sur Saône, en Francia, pero salió a la luz este miércoles después de que la alcaldía de la comuna diera a conocer el caso.

 

Cuando encontró el tesoro, el propietario se contactó a las autoridades competentes, incluida la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC), según informó AFP. En un principio, analizaron lo hallado para descartar que se tratara de un tesoro arqueológico. Al constatar que no lo era, le permitieron conservar el oro.

 

En total, había cinco lingotes y numerosas monedas, que alguien había ocultado bajo tierra dentro de una bolsa de plástico para evitar que se arruinaran. Así lo publicó el diario regional Le Progrès.

 

La investigación llevada a cabo por la Policía reveló que el oro había sido adquirido legalmente y fundido hace unos 15 o 20 años en una empresa de la región de Lyon (centro-este). Sin embargo, el origen del botín es un misterio, ya que, según informó la alcaldía, el anterior propietario del terreno murió.

 

 

