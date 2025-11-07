La foto que le salvó la vida a una joven que estuvo más de 40 horas desaparecida

La Policía de Río Negro desplegó un importante operativo para dar con M.B. de 25 años, quien fue hallada en la costa del lago Nahuel Huapi, para el cual contaba con una única pista: la foto que la joven publicó en sus estados de whatsapp, con la que lograron ubicar el sitio donde fue hallada.

La joven publicó el martes pasado, cerca de las 17, una foto de la costa del lago Nahuel Huapi, donde se encontraba. Fue su última interacción en las redes sociales, de acuerdo a los datos que aportaron sus allegados. Con la captura de esa imagen, la Policía de Río Negro pudo encontrarla este jueves. Se cree que M.B. estuvo desde el martes a la tarde hasta el jueves al mediodía, cuando fue hallada, en el mismo sitio.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Policía de Río Negro, con esa imagen, inició la búsqueda de la joven. En paralelo con la Comisaría Segunda y la 27 inició un rastrillaje en la costa del lago Nahuel Huapi, cerca de la toma de agua.

De acuerdo a la cronología del hecho, M.B. publicó esa foto el martes y no volvió a dialogar con su entorno. Al día siguiente, el miércoles, su imagen comenzó a circular por las redes sociales, debido a la preocupación de sus amigos y familiares, que no lograban contactarla.

El progenitor radicó la denuncia sobre su desaparición el miércoles a las 20.30 horas, aunque en las redes ya circulaba su imagen con teléfonos de contacto.

La Policía comenzó a buscarla al día siguiente a primera hora, es decir este jueves. Cerca de las 13, personal de la División Canes se trasladó hasta la costa del lago Nahuel Huapi y en razón de minutos, logró hallarla.

No emitió sonidos, debido a que estaba desvanecida, pero cuando se acercó el personal de investigaciones, reaccionó y balbuceó. Tenía latidos bajos y exhibía problemas de salud, por lo que se convocó de urgencia a una ambulancia que la trasladó al nosocomio local.

Más de 20 efectivos policiales se abocaron a la búsqueda. Los uniformados sabían que la foto con la que contaban había sido tomada en los primeros kilómetros de la Avenida Bustillo, en la costa del lago. Y allí fue donde la encontraron.