13°
18° 13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 07 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43
07 de Noviembre de 2025
|
Por Redacción Red43

Encuentro de Charangueras en Esquel y Ciclo "Embriagado de Amor" este fin de semana

La muestra "Memorias de la Tierra" abre el sábado con entrada libre. Habrá música folklórica y una propuesta de cine-debate en el transcurso del fin de semana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La agenda cultural para este fin de semana en Esquel ofrece una variada programación que incluye inauguración de muestras, música popular y un ciclo de cine-debate. Los eventos principales se desarrollarán en el Centro Cultural Esquel Melipal y en el Auditorio Municipal.

 

 

Sábado de Arte y Música

 

La jornada del sábado estará marcada por el arte visual y un encuentro musical:

 

  • Inauguración de Muestra: A las 20:00 horas, el Centro Cultural Esquel Melipal será el punto de encuentro para la apertura de "Memorias de la Tierra, Tiempo de Mosaicos". El acceso a esta exhibición es libre y gratuito.

     

  • Encuentro Musical: A las 21:00 horas, el Auditorio Municipal recibirá al "Encuentro de Charangueras y Charangueros de Esquel". Las entradas tienen un costo de $5.000.

     

 

Domingo de Cine y Filosofía

 

La actividad del domingo invita a la reflexión y el debate:

 

 

  • Cine y Filosofía: A partir de las 19:00 horas, el Centro Cultural Esquel Melipal presentará el ciclo "Embriagado de Amor: Cine y Filosofía". La entrada para participar en esta actividad tiene un valor de $4.000.

     

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tierras privadas: La Policía del Chubut actúa con determinación en la recuperación de predios
2
 Compró el terreno de un hombre muerto, hizo un pozo en el fondo y encontró lingotes de oro
3
 La foto que le salvó la vida a una joven que estuvo más de 40 horas desaparecida
4
 Conflicto de Tierras: Detallan la acusación por el ingreso a un campo en Gualjaina
5
 Trabajar en el paraíso: Buscan personal para la temporada 2026 en Puerto Patriada
1
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
2
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
3
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -