Encuentro de Charangueras en Esquel y Ciclo "Embriagado de Amor" este fin de semana

La agenda cultural para este fin de semana en Esquel ofrece una variada programación que incluye inauguración de muestras, música popular y un ciclo de cine-debate. Los eventos principales se desarrollarán en el Centro Cultural Esquel Melipal y en el Auditorio Municipal.

Sábado de Arte y Música

La jornada del sábado estará marcada por el arte visual y un encuentro musical:

Inauguración de Muestra: A las 20:00 horas , el Centro Cultural Esquel Melipal será el punto de encuentro para la apertura de "Memorias de la Tierra, Tiempo de Mosaicos" . El acceso a esta exhibición es libre y gratuito .

Encuentro Musical: A las 21:00 horas, el Auditorio Municipal recibirá al "Encuentro de Charangueras y Charangueros de Esquel". Las entradas tienen un costo de $5.000.

Domingo de Cine y Filosofía

La actividad del domingo invita a la reflexión y el debate:

Cine y Filosofía: A partir de las 19:00 horas, el Centro Cultural Esquel Melipal presentará el ciclo "Embriagado de Amor: Cine y Filosofía". La entrada para participar en esta actividad tiene un valor de $4.000.

