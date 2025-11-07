17°
Trabajar en el paraíso: Buscan personal para la temporada 2026 en Puerto Patriada

Si soñás con trabajar en uno de los lugares más lindos de la Patagonia, esta puede ser tu oportunidad: el municipio abrió la convocatoria para integrar el equipo de turismo de la próxima temporada en Puerto Patriada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de El Hoyo anunció la apertura de la convocatoria para quienes deseen sumarse al equipo de turismo durante la temporada 2026 en Puerto Patriada, uno de los destinos más visitados y fotografiados de la Comarca Andina.

 

Con su lago de aguas cristalinas, playas de arena y un entorno de bosque nativo, Puerto Patriada recibe cada verano a miles de turistas de todo el país, por lo que el trabajo del equipo municipal es determinante para garantizar una experiencia segura, ordenada y sostenible.

 

Convocatoria

 

Las personas interesadas deberán presentar su Currículum Vitae (CV) en la Oficina de Turismo, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº40, kilómetro 1901.

 

 

El plazo de inscripción es hasta el 14 de noviembre. Los horarios de atención de la Oficina son de lunes a viernes de 8 a 20 hs, sábados, domingos y feriados de 9 a 18 hs.

 

Puestos disponibles

 

Se busca personal para cubrir distintas funciones durante la temporada:

 

  • Control de ingreso a Puerto Patriada

     

  • Estacionamiento y tránsito dentro del predio turístico

     

Requisitos

 

Para postularse, es necesario:

 

  • Tener secundario completo

     

  • Contar con domicilio en El Hoyo

     

 

 

O.P.

 

