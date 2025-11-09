El Centro de Desarrollo Infantil del barrio Pietrobelli cumplió 52 años

La gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, acompañó en Comodoro Rivadavia la celebración de los 52 años de servicio del Centro de Desarrollo Infantil "Los Grillitos", ubicado en el barrio Pietrobelli de esa ciudad.

El establecimiento, fundado el 7 de noviembre de 1973, cumple un rol trascendente en la primera infancia, la familia y la comunidad del sector norte comodorense, y a lo largo de más de cinco décadas ha desarrollado una labor permanente de contención, aprendizaje y desarrollo integral de niñas y niños, acompañando también a sus familias.

Fortaleciendo la presencia en terreno y el contacto directo con las instituciones, la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Florencia Papaiani, asistió a la celebración junto al subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Christian Aprosoff, oportunidad en la que destacaron el compromiso del Estado provincial junto al municipio para potenciar estos espacios comunitarios.

Papaiani resaltó las políticas públicas impulsadas por el gobernador Ignacio Torres y resaltó que "instituciones como Los Grillitos son parte esencial de la política pública de primera infancia y de los derechos de niñas y niños en Chubut".

En ese marco la ministra agradeció "al personal, a su directora Gloria Alarcón pilares fundamentales" de la institución, en tanto que el subsecretario Aprosoff subrayó que "la sinergia entre Estado, equipo directivo y operativo y comunidad hace posible que los sueños de cada niño y niña que asiste se transformen en oportunidades reales".

Importancia para la comunidad

Ubicado en el barrio Pietrobelli, "Los Grillitos" actúa como un espacio de desarrollo, de contención social y de educación temprana, promoviendo la integración de las familias y el fortalecimiento comunitario.

Su continuidad por 52 años es testimonio del valor que la comunidad le otorga y del compromiso de los actores institucionales con la infancia.

