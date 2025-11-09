Una tarde inolvidable: así se vivió la lluvia de pétalos en Trevelin

Trevelin volvió a teñirse de colores y emoción con una nueva edición de la Fiesta de los Tulipanes, el encuentro que cada primavera rinde homenaje a la belleza natural del lugar, al esfuerzo de sus productores y al espíritu comunitario que caracteriza al Pueblo del Molino.

El sábado 8 de noviembre, la Plaza Coronel Fontana fue el corazón de una tarde llena de música, arte y sabores patagónicos. Vecinos y turistas se reunieron para compartir los shows de artistas locales, una feria de artesanos y propuestas gastronómicas que invitaron a disfrutar y encontrarse en comunidad.

Pero, como cada año, el instante más esperado llegó desde el cielo: la tradicional "lluvia de pétalos". En un vuelo cuidadosamente preparado, el avión de Patagonia Bush Pilots, pilotado por Ezequiel Parodi, sobrevoló el pueblo mientras miles de pétalos de tulipanes comenzaron a caer lentamente sobre Trevelin.

La Lluvia de Pétalos no solo marcó el cierre de la fiesta, sino también el recordatorio de que Trevelin florece en comunidad, celebrando la belleza, el trabajo y las raíces que lo hacen un lugar único en el mundo.

Cintia Figueroa, secretaria de Turismo de Trevelin, dialogó con Red43 y aseguró: "Hemos tenido una temporada maravillosa, gracias a Tulipanes Patagonia y a Juan Carlos Ledesma en conjunto con su familia. Estamos felices".

Además, comentó que, según las estadísticas, Trevelin tuvo cerca del 65% de ocupación a lo largo de todo el mes de octubre, lo que marcó una temporada muy positiva.

Finalmente, Figueroa agradeció a todos los atractivos y emprendimientos que acompañan la propuesta del Campo de Tulipanes: "Aquí es necesario ponernos todos la camiseta para defender el destino. Gracias a todos ellos Trevelin es reconocido a nivel nacional e internacional".

R.G.