Esquel participó en las 1° Jornadas de Networking de MICE y fortalece el turismo de reuniones

En el marco de las 1° Jornadas de Networking de la Patagonia organizada por Bariloche Bureau en el Hotel NH Edelweiss, Esquel concretó más de 15 rondas de negocios junto a agencias y empresas de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche.

Según comunicó la subsecretaria de Turismo, Florencia Andolfatti, en estas reuniones se estableció la vinculación con diferentes empresas y segmentos turísticos, entre los que se destacan: empresas organizadoras de eventos deportivos, cadenas de hoteles y alojamientos turísticos, agencias de viajes corporativos y agencias organizadoras de bodas. Este último segmento, manifestó su profundo interés por los atractivos paisajísticos de Esquel y alrededores, como el campo de tulipanes, el jardín de peonías y la plantación de narcisos.

La funcionaria municipal aseguró que el objetivo en estas jornadas fue "ampliar la red de contactos, vincular al sector que organiza eventos con prestadores de servicio de Esquel y fortalecer el destino en los meses de menor actividad turística". Asimismo, aseguró que se buscará impulsar y elaborar políticas regionales en común con otros municipios para el segmento MICE.

Además de contar con un espacio propio para la realización de las acciones mencionadas, Esquel contó con recursos y material de promoción turística del destino para traccionar nuevos eventos para la ciudad, poniendo en valor su entorno natural, paisajístico, su agenda de eventos deportivos y la ordenanza de inversiones turísticas. "Queremos agradecer a los organizadores del evento y a nuestras agencias y prestadores turísticos privados que colaboraron con el espacio", concluyó Andolfatti.

