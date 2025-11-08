11°
08 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Hoy se juegan las semifinales de la Divisional de Honor

Por el Torneo Clausura del Futsal AFE. También se jugarán las semifinales de la B.
El Club Del Campo ante Tecka Futsal y Transporte Wenú frente a Todo Pollo son los encuentros de semifinales del Torneo de la Divisional de Honor, del Futsal de la AFE, que se jugarán hoy en el SUM de la escuela 112.

 

La jornada arrancará con los encuentros por el tercer y cuarto puesto donde en la rama femenina se medirán los equipos de Patagonia ante Fontana de Trevelin (a las 17 horas), en tanto a las 18 horas se enfrentarán los equipos de Mitre ante Sin Rienda, partido correspondiente a la categoría A.

 

Por su parte, a las 19 horas, se jugará el primero de los encuentros de semifinales de la divisional B donde estarán frente a frente los elencos de Austral Futsal ante Luz y Fuerza, en tanto el otro encuentro de semifinales de esta categoría lo harán recién a las 22 horas donde se medirán Halcones ante Keloke Futsal.

 

 

En lo que respecta a la divisional de Honor, el Club Social y Deportivo del Campo enfrentará a Tecka Futsal, partido programado para las 20 horas.

 

En tanto, a las 21 horas jugarán el otro encuentro de semifinales entre Transporte Wenu frente a Todo Pollo.

 

Las finales de todas las categorías estarían programadas para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, en el Gimnasio Municipal de Esquel.

 

Claro que hasta el momento no están confirmado ni el día exacto ni los horarios de todos los partidos.

 

