15°
22° 15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 09 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
09 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"Somos una gran familia"

Juan Carlos Ledesma y “Queque” Parodi compartieron su emoción tras una nueva lluvia de pétalos de tulipanes que maravilló a turistas y vecinos, y volvió a teñir de color el cielo de Trevelin.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Juan Carlos Ledesma y "Queque" Parodi dialogaron con Red43 luego de la alucinante tarde en la que vecinos y turistas pudieron disfrutar de una lluvia de pétalos de tulipanes. 

 

"Calculé 450 kilos de pétalos de tulipanes", comenzaron mientras hacían números de todos sus recorridos. Es que, esta vez, no sólo la plaza de Trevelin pudo ser testigo de este espectáculo, también el propio Campo de Tulipanes y un vecino recibieron la famosa lluvia de pétalos. 

 

Ledesma subraya sorprendido la cantidad de público que se reunió esta vez para esperar este momento tan especial: "Cuando estuve en el escenario porque me dieron la palabra pregunté que levante la mano quiénes son visitantes, y miré y eran todos. Los que estaban ahí eran todos turistas. No me canso de agradecerles porque la verdad es que el esfuerzo que hacen ellos para llegar hasta acá es muchísimo". 

 

Por su parte, "Queque" Parodi mira todo desde los cielos y también remarca el aumento de visitantes conforme pasan los años: "Ahora abarca cada vez más superficie. Hay cada vez más gente. Desde el aire se ve muy distinto, se ve una mancha de gente gigante".

 

"Somos una gran familia acá", reconoce orgulloso Juan Carlos y las risas que comparten lo demuestra. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 "Hay que ser apasionado de lo que uno hace"
2
 Colisión en Av. Ameghino y Guido Spano dejó dos personas lesionadas
3
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
4
 Eva María Cretton QEPD
5
 Luque se reencontró con la militancia en Esquel y llamó a la unidad del peronismo
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
5
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -