Juan Carlos Ledesma y "Queque" Parodi dialogaron con Red43 luego de la alucinante tarde en la que vecinos y turistas pudieron disfrutar de una lluvia de pétalos de tulipanes.

"Calculé 450 kilos de pétalos de tulipanes", comenzaron mientras hacían números de todos sus recorridos. Es que, esta vez, no sólo la plaza de Trevelin pudo ser testigo de este espectáculo, también el propio Campo de Tulipanes y un vecino recibieron la famosa lluvia de pétalos.

Ledesma subraya sorprendido la cantidad de público que se reunió esta vez para esperar este momento tan especial: "Cuando estuve en el escenario porque me dieron la palabra pregunté que levante la mano quiénes son visitantes, y miré y eran todos. Los que estaban ahí eran todos turistas. No me canso de agradecerles porque la verdad es que el esfuerzo que hacen ellos para llegar hasta acá es muchísimo".

Por su parte, "Queque" Parodi mira todo desde los cielos y también remarca el aumento de visitantes conforme pasan los años: "Ahora abarca cada vez más superficie. Hay cada vez más gente. Desde el aire se ve muy distinto, se ve una mancha de gente gigante".

"Somos una gran familia acá", reconoce orgulloso Juan Carlos y las risas que comparten lo demuestra.

R.G.