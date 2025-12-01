16°
Por Redacción Red43

Paso de Indios clasificó al Provincial de Futsal Femenino de los Juegos Comunales

Vencieron en la final al Deportivo Blaze por 4 a 2. La zona 5 se definió en Rio Pico.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

Las chicas de FC Paso de Indios clasificaron al Provincial de los Juegos Comunales, en la disciplina de futsal femenino, tras lograr el primer puesto en el torneo regional de la zona 5 que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal de Rio Pico.  

 

De esta manera, Paso de Indios (quien logró el ultimo boleto a la final provincial) sigue en lo más alto del futsal femenino libre donde demostró el gran trabajo que viene realizando Patricio Ñanculeo.

 

 

El zonal se desarrolló íntegramente en el Gimnasio Municipal de Rio Pico, donde tomaron parte un total de ocho equipos: Deportivo Real, Costanera Sur y Dinamita (todos de José de San Martín); Deportivo Blaze y Valkiria de Río Pico; Deportivo Malvinas de Gobernador Costa; Deportivo Tecka, además de las flamantes clasificadas de Paso de Indios.

 

La fase inicial se jugó en dos zonas de cuatro equipos cada una, donde los dos mejores de cada grupo avanzaron a semifinales.

 

Paso de Indios se midió con Valkiria en un duelo vibrante, mientras que Blaze y Costanera Sur chocaron por el otro lado del cuadro.

 

 

La gran final tuvo todos los condimentos. Paso de Indios se enfrentó con Deportivo Blaze por un lugar en la final provincial.

 

El elenco de Paso de Indios se había puesto arriba en el marcador por 2 a 0, pero las locales reaccionaron, descontaron y encendieron al público, pero la reacción no alcanzó. Las chicas de Paso de Indios estamparon el 4 a 2 definitivo, desatando el festejo inolvidable.

 

 

Desde la Delegación Cordillerana de Chubut Deportes destacaron el compromiso de cada equipo, la excelente predisposición del área de Deportes de Río Pico y el acompañamiento del personal de salud que estuvo presente durante toda la jornada.

 

