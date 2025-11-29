11°
Sabado 29 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Un torneo de fuerza se llevará a cabo en el Gimnasio Vive de Esquel

Será el sábado 13 de diciembre con un encuentro de Press Banca para los hombres y Hips Trust para las mujeres.
Escuchar esta nota

 

El sábado 13 de diciembre se llevará a cabo en el Gimnasio Vive de Esquel un torneo de fuerza abierto para toda la comunidad. Dicho torneo tendrá dos disciplinas principales, Press Banca para los hombres y Hips Trust para las mujeres.

 

“Acá lo más importante que destaco principalmente es que todos pueden competir, no importa si es una persona principiante, intermedia o avanzada”, lo señaló Lautaro Báez, uno de los organizadores de este certamen de fin de año.

 

“La idea es que cualquier persona que entrene o que quiera vivir la experiencia, se anime a competir, este es un lindo este momento, donde puede ir a demostrar su fuerza y la preparación durante el año”, señaló además.

 

El torneo se dividirá por categoría en edad y peso. “Para hacerlo de una manera justa y competitiva. Y vamos a iniciar con una categoría Junior, que va a ser hasta los 21 años, donde la vamos a separar por edad y por peso”.

 

“Luego de los 21 años, vamos a separar las categorías cada 7 kilos, y será por peso, tanto para masculino como para femenino”.

 

 

Señalaron que habrá muchísimos premios de los comercios locales y de los emprendedores de la zona, quienes sumaron su granito de arena para poder brindarle a los deportistas todo lo necesario para que se sientan cómodos y felices por la participación.

 

El pesaje se hará el viernes 12 a la mañana, en tanto la competencia se va a realizar el sábado 13 de diciembre, partir de las 10 de la mañana y se extenderá por el lapso de tres horas.

 

“Habrá un salón preparado, totalmente con un escenario de competencia, tenemos máquinas oficiales de competencia, tenemos discos calibrados, ya mandamos a pedir las sillas, para que toda la gente que vaya pueda ir a ver y acompañar a los atletas”.

 

También vamos a estar contando con stand de comidas, para que todos puedan pasar un lindo momento.

 

 

La idea principal con este torneo es fomentar el deporte, sumar que más chicos se sumen al entrenamiento, a motivar, a ayudar, a crear que un evento que todos puedan participar. “Queremos que los gimnasios de la ciudad se sumen, que vengan a competir o simplemente acompañar, porque van a haber categorías para todas las edades, para todos los pesos y para todos los niveles”.

 

