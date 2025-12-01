Hallaron una granada en el lago Epuyén y evacuaron Puerto Bonito

Un inusual y preocupante hallazgo obligó a evacuar parte del Parque Puerto Bonito, en Epuyén, luego de que dos hermanos que realizaban buceo libre en el lago encontraran un artefacto explosivo, aparentemente una granada, durante la mañana del viernes.

Según informó la División Explosivos Esquel, dependiente de la Policía del Chubut, el aviso fue recibido alrededor de las 9:30 horas, cuando los buzos extrajeron el objeto del agua y lo colocaron sobre unas piedras en la orilla antes de comunicar la situación al personal de la comisaría local.

Como primera medida, la Policía procedió a desalojar el parque y asegurar el perímetro, dejando consigna preventiva hasta la llegada del equipo especializado.

Al arribar al lugar, el personal de Explosivos activó el protocolo de seguridad y comenzó la aproximación controlada hacia el artefacto. Tras la inspección, confirmaron que se trataba de una granada de mano modelo FMK2, de color verde y con un avanzado estado de oxidación, tanto en su cuerpo como en su sistema de iniciación. El artefacto presentaba el seguro de transporte ausente y el seguro de palanca colocado, aunque ambos también afectados por la corrosión.

Una vez asegurado el sistema de iniciación, los especialistas pesaron el dispositivo, obteniendo un registro de 319 gramos. Luego procedieron a la destrucción del mecanismo de iniciación, neutralizando el riesgo inmediato.

Finalmente, la granada fue trasladada de manera preventiva a Esquel, donde se encuentra bajo resguardo del personal de la División Explosivos hasta su disposición final.

O.P.