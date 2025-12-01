17°
Lunes 01 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina VuelcoBarrio EsperanzaEl Bolsón
01 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Una mujer salió ilesa tras el vuelco de su camioneta

El hecho ocurrió este domingo. La única ocupante salió ilesa. Además, durante el fin de semana Bomberos Voluntarios intervinieron en calles anegadas, quemas y un incendio de vivienda.
Por Redacción Red43

Bomberos Voluntarios de El Bolsón tuvieron variadas intervenciones durante el fin de semana, entre ellas un vuelco en el barrio Esperanza, donde una camioneta terminó fuera del camino, detrás de la escuela. La única ocupante del vehículo resultó ilesa. En el lugar trabajó la unidad de rescate junto a personal policial y del hospital.

 

Durante el sábado por la noche, el cuartel también acudió a Rivadavia y Pagano, donde una calle quedó cortada y anegada, con ingreso de agua a viviendas. Más tarde, se registró otra salida por quema detrás de Radio Nacional, en la costanera.

 

 

El domingo, alrededor de las 19:30, los bomberos fueron convocados a un incendio de vivienda en Mallín, en el callejón Inalef

 

 

 

O.P.

 

