La Unidad Móvil del Registro Civil llegará a la cordillera con operativos de DNI y Pasaporte

La Comarca Andina será uno de los puntos centrales del recorrido que la Unidad Móvil de Documentación del Registro Civil realizará en diciembre por la provincia. El Ministerio de Gobierno informó que el operativo busca acercar trámites de DNI y Pasaporte a localidades donde los vecinos suelen enfrentar dificultades para acceder a servicios administrativos por distancia o disponibilidad horaria.

El Hoyo y Cushamen

La Unidad Móvil tendrá dos jornadas de atención en El Hoyo, donde el operativo se realizará en el Juzgado de Paz:

Jueves 11 de diciembre , de 9 a 17 horas

Viernes 12 de diciembre, de 8 a 12 horas

Antes de llegar a El Hoyo, el dispositivo itinerante atenderá en Cushamen, también con modalidad abierta al público en el Gimnasio Municipal, el miércoles 10 de diciembre, de 9 a 17 horas.

Gualjaina y Paso del Sapo

El recorrido comenzará oficialmente en la Meseta:

Paso del Sapo — Lunes 8 de diciembre , en el Juzgado de Paz , de 15 a 19 horas

Gualjaina — Martes 9 de diciembre, en el Juzgado de Paz, de 9 a 17 horas

El operativo continúa en la Zona Sur

Luego de completar la agenda en meseta y Comarca Andina, la Unidad Móvil se trasladará hacia Comodoro Rivadavia, donde permanecerá varios días llevando el servicio directamente a los barrios:

Domingo 14 de diciembre — Barrio Stella Maris (Carlos Saavedra Lamas 916), de 9 a 17 horas

Lunes 15 de diciembre — Barrio Fracción (Códigos 3526 y 3510), de 9 a 17 horas

Martes 16 de diciembre — Barrio Laprida (Jamaica 460), de 9 a 17 horas

O.P.