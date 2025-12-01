20°
Lunes 01 de Diciembre de 2025
01 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

La Unidad Móvil del Registro Civil llegará a la cordillera con operativos de DNI y Pasaporte

El Gobierno provincial inicia un recorrido para facilitar trámites de DNI y Pasaporte en zonas cordilleranas, la Meseta y la Zona Sur.
Por Redacción Red43

La Comarca Andina será uno de los puntos centrales del recorrido que la Unidad Móvil de Documentación del Registro Civil realizará en diciembre por la provincia. El Ministerio de Gobierno informó que el operativo busca acercar trámites de DNI y Pasaporte a localidades donde los vecinos suelen enfrentar dificultades para acceder a servicios administrativos por distancia o disponibilidad horaria.

 

El Hoyo y Cushamen

 

La Unidad Móvil tendrá dos jornadas de atención en El Hoyo, donde el operativo se realizará en el Juzgado de Paz:

 

  • Jueves 11 de diciembre, de 9 a 17 horas

     

  • Viernes 12 de diciembre, de 8 a 12 horas

     

Antes de llegar a El Hoyo, el dispositivo itinerante atenderá en Cushamen, también con modalidad abierta al público en el Gimnasio Municipal, el miércoles 10 de diciembre, de 9 a 17 horas.

 

 

Gualjaina y Paso del Sapo

 

El recorrido comenzará oficialmente en la Meseta:

 

  • Paso del SapoLunes 8 de diciembre, en el Juzgado de Paz, de 15 a 19 horas

     

  • GualjainaMartes 9 de diciembre, en el Juzgado de Paz, de 9 a 17 horas

     

El operativo continúa en la Zona Sur

 

Luego de completar la agenda en meseta y Comarca Andina, la Unidad Móvil se trasladará hacia Comodoro Rivadavia, donde permanecerá varios días llevando el servicio directamente a los barrios:

 

  • Domingo 14 de diciembreBarrio Stella Maris (Carlos Saavedra Lamas 916), de 9 a 17 horas

     

  • Lunes 15 de diciembreBarrio Fracción (Códigos 3526 y 3510), de 9 a 17 horas

     

  • Martes 16 de diciembreBarrio Laprida (Jamaica 460), de 9 a 17 horas

     

 

 

O.P.

 

