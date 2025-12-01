Despistes y un vehículo en un canal: los accidentes viales del fin de semana

El jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, detalló los incidentes ocurridos durante el fin de semana en la zona.

El sábado, en jurisdicción de la comisaría de Tecka, se tomó conocimiento de un accidente vial que tuvo lugar en la Ruta Nacional N° 40, en el tramo que une a esa localidad con Gobernador Costa: "Conforme al trabajo que se realizó en la escena del accidente, y algunos testimonios que se pudieron recolectar, la presencia de baches en un lugar de la ruta termina incidiendo en la producción de un accidente vial en el que se ve involucrado un vehículo tipo utilitario". Afortunadamente, el único ocupante del vehículo resultó ileso, aseguró Melipil.

Otro accidente de similares características se registró en jurisdicción de comisaría de Trevelin. "En la jornada de ayer, domingo 30, el primer accidente se reportó pasadas las 9:30 hs en el camino que une a Trevelin con el paraje Aldea Escolar. Allí, un vehículo también de tipo utilitario, sale despistado hacia una de las banquinas donde termina quedando posicionado en un desnivel del terreno", detalló Melipil. En este caso, tampoco se reportaron heridos.

Finalmente, la comisaría de Trevelin también tomo intervención en otro accidente: "Se suscitó ayer, pasadas las 23:00 hs, en el sur de la ciudad. Un vehículo, por causas que aún no se logran establecer, termina cayendo a un canal de riego". Esta vez tampoco hubo lesionados, aunque sí se registraron significativos daños materiales.

