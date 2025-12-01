17°
Un allanamiento por robo terminó con el hallazgo de un invernadero con 33 plantas de cannabis

Personal de la Comisaría 12 y Toxicomanía descubrió un invernadero con 33 plantas de cannabis sativa mientras realizaba un procedimiento judicial por un robo en una vivienda.
Un allanamiento ordenado en el marco de una investigación por un robo terminó derivando en un hallazgo inesperado en El Bolsón: un invernadero con 33 plantas de cannabis sativa en pleno desarrollo. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 12 y la división Toxicomanía.

 

El operativo se llevó a cabo en un propiedad de la calle Cacique Linares, donde los efectivos ingresaron con una orden judicial para buscar elementos relacionados con un hecho delictivo denunciado previamente.

 

Si bien no encontraron los objetos que motivaban el allanamiento, a pocos metros de la vivienda, los uniformados detectaron una estructura de gran tamaño. Al verificar el interior, confirmaron que se trataba de un invernadero montado especialmente, con un cultivo organizado y en crecimiento.

 

 

Dentro del espacio se contabilizaron 33 plantas de cannabis, con alturas que iban desde los 30 centímetros hasta más de 1,50 metros, lo que evidenciaba un proceso de producción activo y avanzado. La morfología de los ejemplares y su distribución reforzaron las presunciones iniciales.

 

Posteriormente intervino personal de Toxicomanía, que realizó las pruebas de campo correspondientes. Todos los test resultaron positivos para cannabis sativa, confirmando la naturaleza del cultivo y su carácter no autorizado.

 

De acuerdo al protocolo, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal, que dispuso el inicio de actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

 

 

 

 

O.P.

 

