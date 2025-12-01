Esquel lanza la temporada de verano 2026 con Q-Trail y Nacional de Newcom

Esquel se prepara para vivir un fin de semana con el lanzamiento de la temporada de verano 2026, que se realizará en el marco de la segunda edición del Q-Trail.

La subsecretaria de Turismo, Florencia Andolfatti confirmó que el municipio aprovechará la ocasión para presentar oficialmente su temporada de verano, señalando que “vamos a hacer algunos sorteos y demás, en el marco de la carrera”, e invitó al público a disfrutar la propuesta local.



El organizador del Q-Trail, Sebastián Luengo, remarcó que esta segunda edición llega luego de “casi un año entero de trabajo”, y celebró el nivel de convocatoria que vuelve a alcanzar la competencia, con una cifra que “va a superar los 500 corredores”. Explicó que la acreditación comenzará el sábado en la Sociedad Rural, donde además habrá feria, artesanos, productores locales y charlas. El domingo será el día central, con largadas desde las 7 de la mañana y distancias de 10, 25 y 45 kilómetros. Luengo adelantó que el predio estará completamente ambientado y que la jornada cerrará con una fiesta que incluirá sorteos y premios. También se refirió a la participación de atletas de elite de la ciudad.



A este fin de semana deportivo se suma el Nacional de Newcom. El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, dijo que se espera: “Más de 1.200 participantes en la ciudad, sin contar a los acompañantes”. Maciel explicó que el torneo reunirá a más de 700 jugadores de distintas provincias, lo que garantiza un flujo constante de actividad en los gimnasios locales.

En tanto, la coordinadora del evento, Luciana Torres, confirmó la participación de 45 equipos y detalló que “tenemos cerca de 700 jugadores, la mayoría son de afuera”, destacando que la capacidad hotelera se encuentra al 100% y que numerosos prestadores turísticos ofrecieron beneficios para los visitantes. Este año, además, se incorporó la categoría +68, ampliando la propuesta del campeonato, que contará con alrededor de 200 partidos distribuidos en cinco canchas simultáneas desde el viernes hasta el domingo, con entrada libre y gratuita.

