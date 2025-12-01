“El uniforme se siente y la institución se respeta”: la Policía del Chubut suma nuevos agentes

La ceremonia, realizada en el SUM de la Escuela N° 112, fue encabezada por el subjefe de la fuerza, comisario general Mauricio Zabala, y el intendente local, Matías Taccetta, además de contar con la presencia del jefe de la Unidad Regional Esquel, comisario Hugo Milipil.

El valor de la vocación y el servicio

En su discurso, el comisario general Zabala fue enfático al dirigirse a los flamantes Auxiliares en Seguridad Pública. Tras transmitir el saludo del ministro Héctor Iturrioz y el jefe Andrés García, Zabala centró su mensaje en la responsabilidad que implica portar el uniforme.

"Les queda un futuro, pero la carrera que inician hoy está al servicio de la comunidad toda. Estamos para servir, mantener el orden público y conservar la paz social. Ese es nuestro legado", subrayó el subjefe ante un salón colmado de familiares.

Con un fuerte llamado al desarrollo profesional continuo, Zabala instó a la nueva camada a ver el egreso como un punto de partida, y no de llegada: “Este es el inicio de sus carreras, les quedan 30 años de servicio por delante. Capacítense de manera permanente y supérense a ustedes mismos”.

Refuerzo estratégico para la Cordillera

El acto formalizó el egreso de 59 jóvenes que culminaron un año de intensa capacitación en el ISFP N° 811, cumpliendo así con las políticas de fortalecimiento de la seguridad impulsadas por el gobernador Ignacio Torres.

Al finalizar la ceremonia, el comisario general Zabala anticipó a la prensa el destino del nuevo personal. Si bien una parte de los agentes será asignada a cumplir funciones en la zona del Valle, la gran mayoría recibirá la misión de reforzar las dependencias de la Unidad Regional Esquel.

Esta distribución asegura un incremento significativo de la presencia policial en la zona cordillerana, cumpliendo con uno de los objetivos prioritarios de la Jefatura de Policía.

E.B.W.