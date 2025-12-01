Egresan nuevos agentes en Esquel

El jefe de la Unidad Regional de Esquel, Hugo Melipil, se refirió a la realización del acto de finalización del curso de una nueva camada de agentes formados en el Centro de Formación local. El evento, que se llevó a cabo esta mañana, marcó el cierre de un ciclo lectivo y definió el destino de un número importante de nuevos efectivos para la provincia.

Acto y autoridades de Rawson

El acto tuvo lugar esta mañana a las 10:00 horas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela 112.

Melipil confirmó que la ceremonia contó con la presencia de autoridades policiales de alto rango: "Fue presidido por el Subjefe de la Policía y el Director de Formación, que habían viajado desde la ciudad de Rawson hasta acá, hasta Esquel, como para hacer este cierre lectivo de esta formación de agentes", detalló el comisario.

Nuevos 60 uniformados. Su distribuición.

La nueva promoción fue significativa para la fuerza. "Es un número, pero yo calculo que más de 60, seguro que sí, fue un número importante", afirmó el jefe regional.

Uno de los puntos clave tras el egreso fue la distribución de los nuevos efectivos en la provincia. Melipil recordó que el año anterior la mayor parte del personal fue asignado a otros puntos: "El año pasado ocurrió la cuestión de que muchos de los egresados de este Centro de Formación fueron destinados a distintos puntos de la provincia, quedó un número mínimo para la zona, como fueron los números que nosotros tenemos ya en la comisaría."

Respecto al destino de la camada actual, el comisario indicó que se esperaba una definición similar o más favorable para la región: "Calculo que se pudo usar una metodología similar o bien quedaron todos destinados para que sean repartidos en las diferentes comisarías de esta Unidad Regional de Esquel". La distribución final de estos más de 60 nuevos agentes será crucial para reforzar la seguridad en la zona cordillerana.

E.B.W.