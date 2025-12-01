17°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad policiaChubutURE Esquel
01 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Egresan nuevos agentes en Esquel

El Jefe Melipil se refirió al egreso de más de 60 nuevos agentes en la Escuela 112. El acto fue presidido por autoridades de Rawson. La expectativa está en cuántos efectivos serán destinados a la Unidad Regional de Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El jefe de la Unidad Regional de Esquel, Hugo Melipil, se refirió a la realización del acto de finalización del curso de una nueva camada de agentes formados en el Centro de Formación local. El evento, que se llevó a cabo esta mañana, marcó el cierre de un ciclo lectivo y definió el destino de un número importante de nuevos efectivos para la provincia.

 

 

Acto y autoridades de Rawson

 

El acto tuvo lugar esta mañana a las 10:00 horas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela 112.

 

Melipil confirmó que la ceremonia contó con la presencia de autoridades policiales de alto rango: "Fue presidido por el Subjefe de la Policía y el Director de Formación, que habían viajado desde la ciudad de Rawson hasta acá, hasta Esquel, como para hacer este cierre lectivo de esta formación de agentes", detalló el comisario.

 

 

Nuevos 60 uniformados. Su distribuición.

 

 

La nueva promoción fue significativa para la fuerza. "Es un número, pero yo calculo que más de 60, seguro que sí, fue un número importante", afirmó el jefe regional.

 

Uno de los puntos clave tras el egreso fue la distribución de los nuevos efectivos en la provincia. Melipil recordó que el año anterior la mayor parte del personal fue asignado a otros puntos: "El año pasado ocurrió la cuestión de que muchos de los egresados de este Centro de Formación fueron destinados a distintos puntos de la provincia, quedó un número mínimo para la zona, como fueron los números que nosotros tenemos ya en la comisaría."

 

Respecto al destino de la camada actual, el comisario indicó que se esperaba una definición similar o más favorable para la región: "Calculo que se pudo usar una metodología similar o bien quedaron todos destinados para que sean repartidos en las diferentes comisarías de esta Unidad Regional de Esquel". La distribución final de estos más de 60 nuevos agentes será crucial para reforzar la seguridad en la zona cordillerana.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alison Sandoval se recibió como profesora de geografía tras un esfuerzo de cuatro años
2
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
3
 Por la intensa tormenta cierra todo el corredor Paso del Sapo – RN25
4
 “El uniforme se siente y la institución se respeta”: la Policía del Chubut suma nuevos agentes
5
 Egresan nuevos agentes en Esquel
1
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -