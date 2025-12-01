17°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutambienteArgentina
01 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut participó de una nueva asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente en Buenos Aires

El titular del área y vicepresidente del COFEMA, Juan José Rivera, representó a la provincia en un encuentro federal donde se evaluaron avances, prioridades y lineamientos para el próximo año en materia ambiental.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través del secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera, participó de la 113ª Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente que reunió, en la Ciudad de Buenos Aires, a autoridades nacionales y representantes de 22 jurisdicciones del país.

 

El funcionario provincial y vicepresidente del COFEMA formó parte del encuentro encabezado por el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, y por el presidente del Consejo, Federico Javier Cacace, en la Casa de San Luis.

 

Amplio temario

 

Durante la jornada, las provincias presentaron avances y prioridades en gestión climática, financiamiento, educación ambiental, biodiversidad y gestión integral de residuos, además de los lineamientos de planificación hacia 2026. 

 

Entre los temas destacados se abordaron la actualización del Sistema Nacional de Información Climática, la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el borrador de la ENGIRSU y el Informe del Estado del Ambiente.

 

Asimismo, se trabajó en la Agenda Ambiental 2026, enfocada en fortalecer la articulación técnica entre jurisdicciones, reorganizar comisiones e identificar prioridades comunes para consolidar la gestión ambiental del próximo año.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alison Sandoval se recibió como profesora de geografía tras un esfuerzo de cuatro años
2
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
3
 Por la intensa tormenta cierra todo el corredor Paso del Sapo – RN25
4
 “El uniforme se siente y la institución se respeta”: la Policía del Chubut suma nuevos agentes
5
 Egresan nuevos agentes en Esquel
1
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -