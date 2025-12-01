Chubut participó de una nueva asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente en Buenos Aires

El Gobierno del Chubut, a través del secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera, participó de la 113ª Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente que reunió, en la Ciudad de Buenos Aires, a autoridades nacionales y representantes de 22 jurisdicciones del país.

El funcionario provincial y vicepresidente del COFEMA formó parte del encuentro encabezado por el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, y por el presidente del Consejo, Federico Javier Cacace, en la Casa de San Luis.

Amplio temario

Durante la jornada, las provincias presentaron avances y prioridades en gestión climática, financiamiento, educación ambiental, biodiversidad y gestión integral de residuos, además de los lineamientos de planificación hacia 2026.

Entre los temas destacados se abordaron la actualización del Sistema Nacional de Información Climática, la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el borrador de la ENGIRSU y el Informe del Estado del Ambiente.

Asimismo, se trabajó en la Agenda Ambiental 2026, enfocada en fortalecer la articulación técnica entre jurisdicciones, reorganizar comisiones e identificar prioridades comunes para consolidar la gestión ambiental del próximo año.