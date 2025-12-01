El Maitén: robaba frutillas de un campo, con intenciones de venderlas

El pasado 24 de noviembre, alrededor de las 17.30 horas, en El Maitén, ocurrió un llamativo hecho que requirió de la intervención policial.



El comisario Hugo Melipil, jefe de la Unidad Regional Esquel, detalló: “Ocurre en un sector de Chacras, más exactamente donde se produce frutillas tanto de exportación como también de todo lo que es el producto, la materia prima de esta especie, y en ese lugar se sorprendió un sujeto mayor de edad conocido en la zona, mientras se encontraba sustrayendo frutillas, el producto de todo lo que se cultiva en esa chacra”.



La denuncia quedó asentada como hurto simple: “Eso obviamente ha motivado la inducción de una causa judicial en la que ha tomado intervención la Fiscalía de la Comarca Andina, y una vez que se practicaron todas las diligencias de rigor que ordenaban la Fiscalía, el individuo ha recuperado la libertad. La causa fue calificada como un hurto, un hurto simple”.



El sujeto retomó su libertad luego del hecho: “al parecer esta persona tiene intenciones de generar alguna especie de venta de este producto. Se llevaba algunos baldes que había juntado”, en un peso aproximado de 20 kilos.



