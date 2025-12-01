Intervenciones viales en un fin de semana tranquilo

El comisario Hugo Melipil, jefe de la Unidad Regional Esquel, informó sobre un fin de semana que calificó como "bastante tranquilo" en cuanto a la actividad policial, aunque estuvo directamente afectado por las condiciones climáticas.

"El fin de semana ha venido bastante tranquilo, obviamente por ahí acompañado por las inclemencias del tiempo que se han registrado, ya sea tanto el día viernes como el día sábado por la noche", precisó Melipil. A pesar de esto, aclaró que "las intervenciones policiales no cesan" y detalló dos situaciones generadas por el temporal.

Corte y desplazamiento

La primera situación se registró el sábado 29, pasadas las 20:30 horas. Personal de la Comisaría de Paso del Sapo debió acudir a la Ruta Provincial 12, que une dicha localidad con Gualjaina.

"Las fuertes precipitaciones que se habían registrado generaron una especie de crecida en algunos arroyos de ese sector que terminaron cortando la transitabilidad de la ruta de referencia", explicó el jefe regional. Esta interrupción obligó al desplazamiento de equipos viales para liberar la calzada y normalizar el uso de la ruta.

Desprendimiento de piedras en Tecka

Otro incidente similar ocurrió el mismo día sábado, pero en jurisdicción de la Comisaría de Tecka. Alrededor de las 6:30 horas, el personal fue alertado sobre la presencia de piedras de gran tamaño ubicadas sobre la Ruta Provincial 25, a unos 40 kilómetros del casco urbano de la localidad.

"Esto motivó un desplazamiento de la comunidad policial a ese lugar, donde no solo se constató esa cuestión, sino que no fue necesario poder requerir equipos viales, ya que el personal policial pudo remover esas piedras y habilitar obviamente el tránsito en esta ruta", señaló Melipil, atribuyendo ambos casos a la "gran cantidad de agua que cayó en esta tormenta".

E.B.W.