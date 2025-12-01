El Municipio y Consejo de Discapacidad planifican políticas de inclusión

El intendente Matías Taccetta mantuvo un encuentro de trabajo con integrantes del Consejo Municipal de Discapacidad en su despacho, acompañado por la subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama. La reunión permitió avanzar en una agenda común orientada a fortalecer la inclusión y mejorar el acceso a servicios municipales.

Durante el encuentro, se acordó impulsar líneas de planificación conjunta que permitan construir una ciudad más accesible y un municipio más eficiente para las personas con discapacidad. Uno de los ejes centrales fue la necesidad de revisar y mejorar la accesibilidad en el centro de Esquel, especialmente en lo referido a los espacios de estacionamiento, que actualmente no contemplan de manera adecuada a aquellas personas con discapacidad que conducen sus propios vehículos.

Otro de los puntos planteados fue la revisión del sistema de habilitaciones comerciales. En este sentido, el intendente comentó que se enviará un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante sobre baños únicos y accesibles, teniendo en cuenta que una gran cantidad de comercios de la ciudad no cuenta hoy con baños adaptados.

Asimismo, se analizó la posibilidad de incorporar un intérprete de lengua de señas en la Municipalidad con el fin de facilitar la realización de trámites y gestiones a las personas sordas o hipoacúsicas.

De esta manera, la reunión permitió establecer una planificación inicial para continuar trabajando de manera articulada y avanzar en políticas públicas que garanticen mayor autonomía, igualdad de oportunidades y accesibilidad para toda la comunidad.