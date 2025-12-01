Esquel inicia diciembre con temperaturas en ascenso y vientos fuertes

La ciudad de Esquel recibirá el mes de diciembre con un clima más estable y un leve ascenso en las temperaturas, dejando atrás el período de inestabilidad y tormentas que caracterizó el fin de semana.



La madrugada del lunes 1 de diciembre presentará cielo despejado con una temperatura de 10°C a la 01:00 hs. A medida que avance la noche, se mantendrá parcialmente nuboso con sensaciones térmicas de 11°C y vientos suaves del Noroeste, con velocidades entre 6 - 29 km/h hasta las 05:00 hs.

La mañana comenzará con 12°C a las 08:00 hs, bajo un cielo parcialmente nuboso y vientos del Noroeste más intensos, que alcanzarán velocidades de 12 - 37 km/h. Hacia las 11:00 hs, se espera que el cielo esté cubierto, aunque la temperatura subirá a 15°C. Los vientos rotarán al Oeste, incrementando su intensidad a 19 - 52km/h, con ráfagas moderadas.

La tarde del lunes alcanzará la máxima prevista de 18°C a las 14:00 hs, con cielo parcialmente nuboso. Sin embargo, se anticipan ráfagas “¡Muy Alto!” con un índice de 9, y vientos del Oeste que podrían llegar hasta los 54 km/h.



A las 17:00 hs la temperatura descenderá a 17°C y el cielo estará cubierto, manteniéndose los vientos fuertes del Oeste. La noche concluirá con 13°C a las 20:00 hs bajo cielo cubierto y 11°C a las 23:00 hs con cielo parcialmente nuboso. Los vientos rotarán al Noroeste en la noche, con velocidades entre 10 - 49 km/h.



T.B