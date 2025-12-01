11°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43climahoy
01 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel inicia diciembre con temperaturas en ascenso y vientos fuertes

El inicio de semana presentará una variación térmica entre los 10°C y 18°C. Se recomienda precaución por el viento Oeste que predominará durante la tarde, con ráfagas importantes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel recibirá el mes de diciembre con un clima más estable y un leve ascenso en las temperaturas, dejando atrás el período de inestabilidad y tormentas que caracterizó el fin de semana.

La madrugada del lunes 1 de diciembre presentará cielo despejado con una temperatura de 10°C a la 01:00 hs. A medida que avance la noche, se mantendrá parcialmente nuboso con sensaciones térmicas de 11°C y vientos suaves del Noroeste, con velocidades entre 6 - 29 km/h hasta las 05:00 hs.

 

La mañana comenzará con 12°C a las 08:00 hs, bajo un cielo parcialmente nuboso y vientos del Noroeste más intensos, que alcanzarán velocidades de 12 - 37 km/h. Hacia las 11:00 hs, se espera que el cielo esté cubierto, aunque la temperatura subirá a 15°C. Los vientos rotarán al Oeste, incrementando su intensidad a 19 - 52km/h, con ráfagas moderadas.

 

La tarde del lunes alcanzará la máxima prevista de 18°C a las 14:00 hs, con cielo parcialmente nuboso. Sin embargo, se anticipan ráfagas “¡Muy Alto!” con un índice de 9, y vientos del Oeste que podrían llegar hasta los 54 km/h.

A las 17:00 hs la temperatura descenderá a 17°C y el cielo estará cubierto, manteniéndose los vientos fuertes del Oeste. La noche concluirá con 13°C a las 20:00 hs bajo cielo cubierto y 11°C a las 23:00 hs con cielo parcialmente nuboso. Los vientos rotarán al Noroeste en la noche, con velocidades entre 10 - 49 km/h.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Capturan en video la tormenta que azotó Esquel desde el aeropuerto
2
 Tres empleados no docentes dejan su marca en décadas de servicio en la UNPSJB Esquel
3
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
4
 Domingo de tormentas: Esquel se prepara para una jornada con fuertes lluvias y actividad eléctrica
5
 Cooperativa alerta sobre protecciones esenciales en casas por la inestabilidad
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
5
 Tres empleados no docentes dejan su marca en décadas de servicio en la UNPSJB Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -