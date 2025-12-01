17°
21° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina Lago PueloIsla Centro
01 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

En plena tormenta, un pino tocó las líneas eléctricas

Bomberos Voluntarios intervinieron el sábado, cerca de las 20 horas, en un contexto de inestabilidad climática que incluyó tormenta eléctrica y fuertes lluvias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Bomberos Voluntarios de Lago Puelo intervinieron el sábado por la tarde en un incidente generado por las condiciones climáticas adversas que afectaron a la Comarca Andina, con tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones.

 

Cerca de las 20 horas, una dotación fue convocada a la Isla Centro, en inmediaciones de la familia Prieto, luego de que un pino hiciera contacto con los cables de media tensión. La situación representaba un riesgo tanto para las viviendas próximas como para quienes circulaban por el sector.

 

 

Al llegar, los bomberos trabajaron junto al personal correspondiente para asegurar el área y facilitar las maniobras necesarias, evitando que el daño se agravara y garantizando que las tareas se desarrollaran sin peligro.

 

La institución pidió a los vecinos mantenerse alejados del lugar hasta que se completara la intervención, debido al riesgo eléctrico y a la inestabilidad del árbol afectado.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Capturan en video la tormenta que azotó Esquel desde el aeropuerto
2
 La promoción 1975 de la Escuela Ex Normal celebró 50 años de egreso
3
 Por la intensa tormenta cierra todo el corredor Paso del Sapo – RN25
4
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
5
 Alison Sandoval se recibió como profesora de geografía tras un esfuerzo de cuatro años
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
5
 Tres empleados no docentes dejan su marca en décadas de servicio en la UNPSJB Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -