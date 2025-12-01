En plena tormenta, un pino tocó las líneas eléctricas

Bomberos Voluntarios de Lago Puelo intervinieron el sábado por la tarde en un incidente generado por las condiciones climáticas adversas que afectaron a la Comarca Andina, con tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones.

Cerca de las 20 horas, una dotación fue convocada a la Isla Centro, en inmediaciones de la familia Prieto, luego de que un pino hiciera contacto con los cables de media tensión. La situación representaba un riesgo tanto para las viviendas próximas como para quienes circulaban por el sector.

Al llegar, los bomberos trabajaron junto al personal correspondiente para asegurar el área y facilitar las maniobras necesarias, evitando que el daño se agravara y garantizando que las tareas se desarrollaran sin peligro.

La institución pidió a los vecinos mantenerse alejados del lugar hasta que se completara la intervención, debido al riesgo eléctrico y a la inestabilidad del árbol afectado.

O.P.