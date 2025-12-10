Hubo un principio de incendio frente a la YPF

Los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo intervinieron este martes ante un principio de incendio registrado debajo de un transformador, ubicado frente a la estación de servicio YPF sobre la Ruta 16.

Según informaron desde el cuartel, el aviso ingresó como una salida de emergencia y, de inmediato, se movilizaron dos dotaciones hacia el sector para evaluar la situación.

Al llegar al lugar, el personal realizó las tareas de control y verificación, trabajando sobre el foco detectado para evitar cualquier tipo de propagación que pudiera comprometer infraestructura o tráfico en la zona.

Tras completar el procedimiento, las dotaciones regresaron al cuartel sin novedades.

