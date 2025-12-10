Fuego imparable en El Turbio: El incendio no da tregua y el viento empeora la situación

El último parte, emitido este martes a las 22 hs, confirmó nuevos movimientos del incendio y un escenario complejo para las próximas horas.

Desplazamiento nocturno y afectación de un galpón

El martes se evaluó el comportamiento del fuego, que avanzó en la parte baja del valle hacia el este, con la afectación de un galpón en horas nocturnas. El desplazamiento estuvo impulsado por un valle cerrado, vegetación acumulada y viento sostenido desde el oeste.

Un incendio difícil de contener

El parte oficial detalla que las tareas de control continúan siendo complicadas por varios factores:

Combustible vegetal pesado encendido en toda la zona.

Topografía desfavorable que dificulta la movilidad del personal y pone en riesgo su seguridad.

Terreno abrupto, con pendientes y quebradas que complican el acceso y la construcción de líneas.

La vegetación afectada corresponde a matorral y bosque nativo, mientras que la superficie total dañada aún está en evaluación.

La causa del incendio fue confirmada: impacto de un rayo.

El clima, factor decisivo

Ayer, en la zona del incendio, la temperatura máxima llegó a 23°C, con una humedad relativa mínima del 35%. El viento del oeste sopló entre 10 y 20 km/h, aumentando a media mañana a 30–40 km/h, con ráfagas superiores que favorecieron el avance del fuego.

Para hoy, miércoles, se espera una temperatura máxima de 19°C, humedad cercana al 40% y viento del oeste entre 10 y 20 km/h, con incremento hacia media mañana hasta 25–35 km/h y ráfagas intensas.

Trabajo de brigadistas: ataque directo, fajas y refuerzos

A lo largo del martes, una parte del personal realizó ataque directo con herramientas manuales y equipos de agua en la zona del Puesto de Chango Fernández, además de sofocar focos secundarios en Los Laures (flanco izquierdo).

Otra parte de los equipos avanzó en la construcción de fajas desde el Puesto de Vigueras hasta el Río Turbio, en tareas de ataque indirecto para frenar avances del fuego.

Para hoy se prevé continuar:

Trabajo sobre flanco izquierdo hacia la cabeza ,

Sofocación de focos en la zona del Río Turbio ,

Asegurar anclajes de ataque indirecto ,

Posibles tareas nocturnas si el avance del fuego lo requiere.

Amplio operativo y colaboración interinstitucional

El operativo cuenta con un importante despliegue:

Personal de apoyo:

Subcentral Golondrinas, Área de Comunicaciones de Trevelin, Base Golondrinas, REC y Servicios, Logística y Asistencia Técnica del SPMF, Área SIG, Delegación Forestal El Hoyo y autoridades de la Secretaría de Bosques.

Colaboración externa:

SNMF–AFE, Región Patagónica del SNMF–AFE, apoyo meteorológico del SMN, Subsecretaría de Protección Ciudadana, ICE Parque Nacional Lago Puelo, Secretaría de Salud, Hospital Rural Lago Puelo, Puesto Educativo El Turbio, EEAA y Prefectura Naval.

La imagen de portada muestra el trabajo en equipo para trasladar equipamiento, tomada por el combatiente Luciano Lobos, de la Base Lago Puelo.

O.P.