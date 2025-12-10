Lanzan un tour que conecta a la Patagonia Chilena y Argentina

Jorge Tramon, empresario hotelero de Puerto Montt con 20 años de experiencia en el rubro, anunció el lanzamiento de un ambicioso producto turístico que busca unir y promover el conocimiento mutuo entre las ciudades de Puerto Montt (Chile) y Esquel (Argentina). El tour, que comenzará a operar el próximo 9 de enero, es un circuito de ocho días y siete noches que incluye un extenso recorrido por atractivos de la Comarca Andina.

Tramon, quien posee hoteles en Puerto Montt, enfatizó que el turismo va más allá de la hotelería y que el proyecto tiene un fuerte componente de integración y desarrollo regional. “Hace muchos años que nosotros venimos conversando con los esquelenses y con los amigos de Esquel. Tenemos hoteles en Puerto Montt, pero el turismo es mucho más que hoteles.”

El itinerario: de Puerto Montt a Esquel y regreso

El paquete turístico ya está diseñado y a la venta en Puerto Montt, Santiago, La Serena y Arica. El tour sale de Puerto Montt, hace una escala de una noche en Bariloche y al día siguiente se dirige al laberinto de El Hoyo, que el empresario considera "realmente un lugar espectacular" y el más grande de Sudamérica. Posteriormente, la comitiva se dirigirá a Esquel, donde permanecerá cuatro noches para visitar La Trochita (el Viejo Expreso Patagónico), el parque, Nant y Fall y el Molino Viejo. El regreso a Chile será por la Ruta Bimodal, pasando una noche en Hornopirén con visita a termas, para finalizar al día siguiente en Puerto Montt.

Tramon destacó el valor del conocimiento mutuo entre ambas comunidades, señalando que tanto Puerto Montt como Esquel son, a su modo, centros de distribución turística en sus respectivas zonas. “Creo que nosotros nos debemos algo entre ustedes y nosotros. Nos debemos algo que es conocernos. Porque poca gente la que conoce Esquel y poca gente la que conoce Puerto Montt.”

El impacto y la visión

Aunque se trata de una empresa privada, el hotelero subrayó que la rentabilidad no es el único ni el principal motor, sino la generación de movimiento y recursos en la región. “...sin interesarnos que sea un negocio muy rentable. Porque el turismo, si nosotros, por ejemplo, le damos vida, tenemos gente en La Trochita, va a generar recursos para La Trochita. Tenemos gente en la hotelería, recursos en la hotelería, movemos el comercio, etc.”

El empresario chileno también manifestó su deseo de que la iniciativa se convierta en una "rueda", conversando con referentes locales para que el tour pueda iniciar también desde Esquel hacia Chile.

Lo que más atrae a los vecinos chilenos

Al ser consultado sobre qué aspectos de la Comarca Andina son más atractivos para el público chileno, Tramon mencionó sus propias experiencias y encuestas. “Yo diría que la Trochita. Bueno, yo ese tour lo hice hace dos años. La encuesta final, ¿qué es lo que más le gustó? La Trochita. O sea, los jóvenes no han andado nunca en tren. Entonces eso les impactó mucho.”

Además de La Trochita y el Molino Viejo, otros atractivos que captaron la atención de los visitantes chilenos fueron la imponente formación de Piedra Parada y el centro de esquí La Hoya, que representa un buen aliciente para los puertomontinos, ya que si bien tienen un centro de esquí en Puerto Montt, "no es de las características del que tienen ustedes acá".

Finalmente, el empresario valoró el patrimonio de Esquel en contraste con la juventud de Puerto Montt, haciendo un llamado a conocer la historia local: “Ustedes tienen un patrimonio que tenemos que conocer... Aquí ha sucedido cosas interesantes.”

E.B.W.