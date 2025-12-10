18°
sociedad
Por Redacción Red43

Formación artística en Chubut: abren las inscripciones 2026 para Talleres FAV y coros y orquestas

Hasta el 19 de diciembre hay tiempo para anotarse en línea a los Talleres de Formación Artística Vocacional (FAV) y al Programa Provincial de Coros y Orquestas, destinados a jóvenes y adultos en Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Educación del Chubut, por medio de la Subsecretaría de Instituciones Educativas, ha habilitado el sistema digital para la inscripción al Ciclo Lectivo 2026. Esta convocatoria está destinada a estudiantes, jóvenes y personas adultas interesadas en el desarrollo de disciplinas artísticas, incluyendo propuestas de formación inicial y avanzada.

 

La inscripción está abierta para los Talleres de Formación Artística Vocacional (FAV) y para el Programa Provincial de Coros y Orquestas.

 

El plazo para anotarse es estrictamente digital y corre desde el 5 hasta el 19 de diciembre inclusive, momento en que los formularios dejarán de admitir nuevas solicitudes. Para los Talleres FAV, el formulario se encuentra disponible en https://bit.ly/3KvH0K9, mientras que para el Programa Provincial de Coros y Orquestas se debe ingresar a https://bit.ly/48HsTcO. Cada aspirante podrá completar un máximo de dos inscripciones en total. Una vez finalizado el trámite, se enviará una confirmación automática al correo electrónico proporcionado.

 

La convocatoria está dirigida a la ciudadanía en general interesada en actividades musicales, vocales, instrumentales, escénicas o de exploración artística, además de integrantes de comunidades educativas ligadas a los Institutos Superiores de Formación Docente y Artística de la provincia. Es fundamental que cada postulante lea y acepte el reglamento antes de completar el formulario, asegurándose de ingresar correctamente el número de DNI para validar la inscripción. El Ministerio invita a la comunidad a participar de estas iniciativas que buscan fortalecer la formación artística en la provincia.

 

 

 

E.B.W. 

 

