Esquel sede de la final del Patagónico de Downhill 

Esquel se prepara con todo para la gran final del Campeonato Patagónico de Descenso (Downhill) este fin de semana, consolidando su posición como Capital del Turismo Deportivo.

La ciudad recibirá a más de un centenar de competidores de toda la región en el Cerro La Cruz, donde se estrenará el flamante circuito “Cóndor 1”, una traza de 2,5 kilómetros diseñada especialmente para esta definición.

El subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, destacó la envergadura del evento: “Los mejores exponentes de la Patagonia van a estar presentes. Este tipo de eventos atrae a más de 100 competidores y sus acompañantes, lo que mueve la economía local”. Además, pidió a los vecinos respetar el circuito, fruto de “un trabajo de más de cuatro meses”.

Desde la organización, Joel Díaz Hernández confirmó la alta expectativa: “Es la final del Patagónico, se define acá. Vienen corredores de San Martín de los Andes, Bariloche, Neuquén y otras localidades. Ya tenemos 100 inscriptos, cerca del cupo máximo”. El actual líder, Facundo Descalzo de Bariloche, es la referencia a vencer. Una novedad es la incorporación de la categoría Damas Pro, reflejando el crecimiento de la disciplina.

La competencia se desarrollará en 15 categorías, desde los 11 hasta mayores de 55 años. El nuevo trazado “Cóndor 1” es descrito como rápido y técnico, con un tiempo promedio de 3 minutos y 20 segundos. La organización solicitó al público mantener la seguridad y respetar las zonas delimitadas, pidiendo no ingresar al trazado.

El cronograma prevé los entrenamientos oficiales el sábado, de 9 a 17 horas. El domingo será el día clave: la bajada de reconocimiento será a las 10, la clasificación a las 12, la manga final a las 14 y la premiación a las 16 horas. Esquel estará representada por un nutrido grupo local, incluyendo un “lindo semillero” de jóvenes riders.

Fotos gentileza Fernando Mongiardino

E.B.W.