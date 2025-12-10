Con dos ofertas, el Municipio de Esquel licitó 13 cuadras de obra pública

La Municipalidad de Esquel llevó adelante este jueves el acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para la construcción de trece nuevas cuadras de cordón cuneta, una obra de infraestructura fundamental que permitirá continuar mejorando la trama urbana de la ciudad.

El acto se desarrolló con la presencia del intendente Matías Taccetta, la secretaria de Economía, Florencia Garzonio, el gerente de la UEPROMU, Iván Pereira, y el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Ripa. La presencia del escribano Juan Cruz Lagos y de referentes de la Oficina Anticorrupción, junto a los representantes de las empresas oferentes, tuvo como objetivo garantizar la transparencia en todo el proceso.

En esta instancia formal, se presentaron dos propuestas económicas. La primera, de la empresa Peña Construcciones, ascendió a $322.356.896,22. La segunda oferta fue presentada por CAPMAN SRL, con un presupuesto de $373.391.506,79.

En los próximos días, ambas propuestas serán analizadas detalladamente por la Comisión de Preadjudicaciones, que tendrá la responsabilidad de determinar cuál será la empresa adjudicataria para dar inicio a esta obra, considerada esencial para el desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura vial de Esquel. Desde la gestión municipal, se resaltó el compromiso de seguir impulsando este tipo de proyectos que buscan optimizar el ordenamiento de la ciudad y elevar la calidad de vida de los vecinos.

E.B.W.