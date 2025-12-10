12°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelObras MunicipalesCordón Cuneta
10 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Con dos ofertas, el Municipio de Esquel licitó 13 cuadras de obra pública

El municipio de Esquel realizó la apertura de las ofertas de dos empresas para la obra de 13 cuadras de cordón cuneta, clave para mejorar la infraestructura vial de la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel llevó adelante este jueves el acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para la construcción de trece nuevas cuadras de cordón cuneta, una obra de infraestructura fundamental que permitirá continuar mejorando la trama urbana de la ciudad.

 

El acto se desarrolló con la presencia del intendente Matías Taccetta, la secretaria de Economía, Florencia Garzonio, el gerente de la UEPROMU, Iván Pereira, y el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Ripa. La presencia del escribano Juan Cruz Lagos y de referentes de la Oficina Anticorrupción, junto a los representantes de las empresas oferentes, tuvo como objetivo garantizar la transparencia en todo el proceso.

 

En esta instancia formal, se presentaron dos propuestas económicas. La primera, de la empresa Peña Construcciones, ascendió a $322.356.896,22. La segunda oferta fue presentada por CAPMAN SRL, con un presupuesto de $373.391.506,79.

 

En los próximos días, ambas propuestas serán analizadas detalladamente por la Comisión de Preadjudicaciones, que tendrá la responsabilidad de determinar cuál será la empresa adjudicataria para dar inicio a esta obra, considerada esencial para el desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura vial de Esquel. Desde la gestión municipal, se resaltó el compromiso de seguir impulsando este tipo de proyectos que buscan optimizar el ordenamiento de la ciudad y elevar la calidad de vida de los vecinos.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Escondido entre las rocas, encontraron a un hombre que provocó un incendio para matar a su pareja
2
 Marcela Beatove: “Solo hablo de lo que quiero que suceda”
3
 Mató a su hijo de 4 años, después se quitó la vida y dejó una carta macabra: “El que ríe último, ríe mejor”
4
 Emoción y logros: nuevos egresados en el ISFD 809
5
 Una pareja discutió por el lugar donde iban a pasar las fiestas de fin de año: el hombre se pegó un tiro y murió
1
 La silla no es un límite
2
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
3
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
4
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
5
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -