10 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Mejoras en Barrio Estación: construyen un quincho social

El municipio de Esquel avanza con la edificación de un quincho comunitario y planifica mejoras integrales en el playón deportivo, fortaleciendo la infraestructura y el uso social del espacio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU) y la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, continúa con el plan de puesta en valor de los espacios comunitarios, enfocándose actualmente en el barrio Estación.

 

Las tareas se centran en la construcción de un quincho en el predio del playón deportivo, un nuevo espacio diseñado para ser utilizado en diversas actividades sociales y comunitarias, beneficiando a los vecinos del barrio y al Club Deportivo Estación. Según informaron desde el municipio, esta obra busca potenciar el desarrollo de propuestas recreativas y deportivas, actuando como un centro para encuentros y eventos que fortalecen la integración barrial.

 

Además de la construcción del quincho, se ha programado que en las próximas semanas se inicien trabajos de mejoramiento integral del playón deportivo existente, con el objetivo de optimizar las condiciones para su uso cotidiano por parte de la comunidad.

 

El intendente Matías Taccetta supervisó el avance de los trabajos junto al gerente de la UEPROMU, Iván Pereira, y el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Ripa. Desde la administración local, destacaron que esta obra, además de su impacto social, contribuye a la generación de puestos de trabajo locales.

 

La iniciativa en el barrio Estación se inscribe dentro de una política municipal más amplia de fortalecimiento de la infraestructura comunitaria, siguiendo los pasos de obras similares ejecutadas previamente en los barrios Los Sauces y 84 Viviendas, donde también se realizaron la construcción y mejora de los playones deportivos.

 

 

 

E.B.W. 

 

