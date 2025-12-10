18°
Fuego activo en Los Alerces, sigue el combate

Avanza el operativo contra el incendio en Lago Menéndez, causado por rayo. Cierran sendas de alta dificultad y restringen una excursión. No hay infraestructura en peligro.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tres cuadrillas de combatientes del Parque Nacional Los Alerces se encuentran trabajando para controlar un incendio forestal activo detectado durante la mañana de ayer, 9 de diciembre, en la zona oeste del parque, específicamente en el Brazo Sur del Lago Menéndez.

 

El foco ígneo se encuentra en un área remota, aislada y sin caminos de acceso. La causa del siniestro fue la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica ocurrida el pasado 29 de noviembre, que permaneció latente hasta su detección.

 

Los brigadistas cuentan con el apoyo aéreo de dos helicópteros de la Agencia Federal de Emergencias equipados con helibalde. Se ha confirmado que no hay infraestructura en peligro.

 

Como medida preventiva, las sendas de alta dificultad (Laguna del Toro, Travesía La Balsa, Portezuelo y Lago Krugger) permanecerán cerradas a partir de mañana, 11 de diciembre, hasta nuevo aviso. El resto de las sendas y áreas de uso público permanecen abiertas.

 

Los servicios turísticos en general no han sido afectados por el operativo, con la excepción de la excursión al glaciar Torrecillas y laguna El Antiguo. El Parque agradeció la colaboración de los prestadores y concesionarios del Lago Menéndez.

 

Finalmente, se recuerda a la comunidad y visitantes que rige la prohibición del uso de fuego hasta el 30 de abril de 2026. Los únicos lugares habilitados para hacer fuego de manera segura son los predios de campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados.

 

 

 

E.B.W. 

 

