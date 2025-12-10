18°
10 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut: arranca con todo la temporada de verano 2025-2026

La provincia ya puso en marcha su calendario de aperturas de temporada, con una intensa agenda de actividades recreativas, culturales y deportivas que prometen impulsar el turismo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los destinos de Chubut han comenzado oficialmente su temporada de verano, desplegando propuestas y un nutrido calendario de actividades para los próximos meses.

 

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, bajo la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, acompaña cada una de estas iniciativas locales. La provincia es protagonista durante todo diciembre con eventos y aperturas que buscan maximizar la experiencia veraniega en todo el territorio.

 

El fin de semana inaugural ya marcó un fuerte inicio. Esquel lanzó su verano el domingo 7 de diciembre con la segunda edición de QTRAIL, un encuentro deportivo que concentró a la comunidad y a figuras locales, dando el puntapié inicial a una agenda centrada en la aventura y la naturaleza cordillerana.

 

Por su parte, Camarones celebró su apertura el 6 de diciembre con “Cocina del Mar Patagónico”, una propuesta culinaria única que realzó los sabores del litoral. Contó con la presencia de chefs destacados como Edgardo Ríos, María Capdevila y Juan Manuel Illesca. La subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, acompañó a la intendenta Claudia Loyola en la jornada, subrayando el esfuerzo conjunto para potenciar este destino costero.

 

Otros lugares también se sumaron a las inauguraciones. El domingo 7 fue el turno del Dique Florentino Ameghino, y el lunes 8 se inauguró la temporada en Rada Tilly. Allí, la intendenta Mariel Peralta recibió al ministro de Turismo chubutense, Diego Lapenna, y a la subsecretaria Nadia Bravo. En esta última localidad se proyectó el documental “SEI, la ballena desconocida”, una producción de Jumara Films y National Geographic Pristine Seas, de 30 minutos, que aborda la investigación realizada en el Área Natural Protegida Punta Marqués sobre esta singular especie.

 

Las aperturas se sucederán a lo largo del mes en varias localidades:

 

  • El 12 de diciembre: Epuyén

     

  • El 13 de diciembre: Puerto Madryn

     

  • El 14 de diciembre: Cholila

     

  • El 16 de diciembre: Lago Puelo

     

  • El 17 de diciembre: El Hoyo y Trevelin / Lago Rosario

     

  • El 19 de diciembre: Puerto Pirámides

     

  • El 21 de diciembre: Sarmiento

     

  • El 22 de diciembre: El Maitén

     

 

 

E.B.W. 

 

