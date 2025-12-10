Vuelco de un automóvil cerca de Trevelin: el conductor resultó ileso

Personal de la Comisaría de Trevelin intervino en la mañana de hoy tras ser alertado sobre un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 17, a la altura del campamento de Vialidad. Al llegar al lugar, los efectivos policiales verificaron el vuelco de un automóvil Fiat Punto de color blanco, que terminó reposando volcado al costado de una alcantarilla.

El conductor y único ocupante del rodado se encontraba ileso. Este manifestó a las autoridades que el accidente se produjo al pisar ripio suelto que había sobre la cinta asfáltica, lo que provocó que perdiera el control total del volante y derivó en el vuelco del vehículo.

A pesar de no presentar lesiones visibles, y como parte del protocolo de seguridad, se solicitó la presencia de personal médico. Una ambulancia proveniente de Lago Rosario acudió al sitio para brindarle asistencia, pero el conductor se negó a recibir atención sanitaria.

Luego de revisar la documentación del automóvil sin encontrar impedimentos legales, se dejó constancia de que el propietario se encargaría de la remoción del Fiat Punto del lugar mediante la contratación de un servicio de grúa privada.