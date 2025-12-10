12°
Jueves 11 de Diciembre de 2025
10 de Diciembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Vuelco de un automóvil cerca de Trevelin: el conductor resultó ileso

El vehículo perdió el control sobre la Ruta Provincial 17, aparentemente por la presencia de ripio suelto en la calzada, sin que el único ocupante sufriera lesiones.
Personal de la Comisaría de Trevelin intervino en la mañana de hoy tras ser alertado sobre un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 17, a la altura del campamento de Vialidad. Al llegar al lugar, los efectivos policiales verificaron el vuelco de un automóvil Fiat Punto de color blanco, que terminó reposando volcado al costado de una alcantarilla.

 

El conductor y único ocupante del rodado se encontraba ileso. Este manifestó a las autoridades que el accidente se produjo al pisar ripio suelto que había sobre la cinta asfáltica, lo que provocó que perdiera el control total del volante y derivó en el vuelco del vehículo.

 

A pesar de no presentar lesiones visibles, y como parte del protocolo de seguridad, se solicitó la presencia de personal médico. Una ambulancia proveniente de Lago Rosario acudió al sitio para brindarle asistencia, pero el conductor se negó a recibir atención sanitaria.

 

Luego de revisar la documentación del automóvil sin encontrar impedimentos legales, se dejó constancia de que el propietario se encargaría de la remoción del Fiat Punto del lugar mediante la contratación de un servicio de grúa privada.

 

